Az EP-ben le lehet rohanni a képviselőket

Kisebb dulakodás volt az Országgyűlésben Orbán Viktor beszéde alatt, amikor Hadházy Ákos független képviselő egy táblát mutatott fel.

- A parlamenti munkát mára teljesen kiüresítette a Fidesz, a sajtó nagy része kézivezérelt, „át kellett valahogy ütni ezt a falat - ezzel magyarázta a Népszavának hétfői országgyűlési akcióját Hadházy Ákos független parlamenti képviselő. A politikus ugyanis miközben Orbán Viktor kormányfő beszédet mondott az ülésterem pulpitusán, odament az emelvény alá és „Muszáj hazudnia, mert túl sokat lopott”, valamint "Stop propaganda!, Stop korrupció!" feliratú táblákat mutatott fel. Orbán Viktor először elmosolyodott, majd tovább folytatta beszédét, majd megpróbálta kikapni Hadházy Ákos kezéből a táblákat. Amikor ez nem sikerült, néhány Fidesz-KDNP-s képviselő - köztük Kubatov Gábor, Hoppál Péter és Semjén Zsolt - sietett a segítségére, miközben Font Sándor szintén kormánypárti honatya egy magyar zászlóval próbálta meg eltakarni a feliratokat.





(Orbán 7:14-nél akarja elvenni Hadházytól a táblát, a fideszesek támadása 7:50-től látható)

Hadházy Ákos később a helyére ment, majd látszott, hogy van nála egy „Lónak a f...át!” feliratú tábla is. (Állítása szerint ezt akkor mutatta volna fel, ha a kormányfő a migrációról beszélt volna.) Ezt meglátta Kövér László házelnök is, aki „primitív, ostoba fajankónak” nevezte a független képviselőt és komoly büntetéssel fenyegette meg. (Ennek mértékéről megkérdeztük a parlamenti sajtóirodát, de cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ.) - Most mindenki örül az önkormányzati választásoknak, amire van is valamennyi ok, de közben alapvetően nem változott semmi. Ki kell menni a Házból, szerveződni kell. Nekünk novemberben két népszavazási kezdeményezésünk is lesz, a stadionstopról és a politikusok vagyonellenőrzésével kapcsolatban – mondta lapunknak Hadházy Ákos. Orbán Viktor egyébként végül elmondta a beszédét, ebben egyebek mellett kitért arra, hogy minden olyan polgármesterrel és képviselő-testülettel együttműködnek, akik készen állnak a kooperációra. - Pártállástól függetlenül együtt kell dolgoznunk, mert továbbra is igaz, hogy a haza nem lehet ellenzékben – idézte saját magát a kormányfő. Szerinte a kormány a legfontosabb kérdésekben megerősítést kapott, ezért folytatják a családbarát Magyarország, a munka alapú gazdaság és a nemzetegyesítés politikáját. Jakab Péter, a Jobbik frakcióvezetője azt mondta reagálásában, a választók megvették a belépőjegyet a helyhatósági választáson a 2022-es kormányváltáshoz. A Fidesz úgy kezelte a választókat, mintha jobbágyok lennének, a kormány pedig "egy zsák krumplival alázta meg a szavazókat". - Orbánék úgy kezelték az országot, mintha hűbérbirtok lenne, de a jobbágyok fellázadtak - fogalmazott. Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke szerint az erős üzenetnek tekinthető, ha a tízezernél népesebb településen több ellenzéki képviselőt és polgármestert választanak meg, mint kormánypártit. Gyurcsány szerint ezek a szavazók egyértelműen kimondták, hogy szerintük nem jó irányba mennek a dolgok, és erre Orbánnak mondania kellene valamit. - Harminc évvel ezelőtt láttam egy nagyon bátor fiatalt beszélni, akiről azt gondoltam, bátrabb is mint én. Ehhez képest most a pulpitusról beszél valaki, miközben közpénzből folyik az állami propaganda a közmédiában. Hova lett az a fickó? - tette fel a kérdést. Szabó Tímea, a Párbeszéd képviselője szerint a budapesti eredmények azt mutatják, a fővárosnak elege volt a gyűlöletből és a korrupcióból. - Egy kicsit sok volt Ráhel lopása vagy Tiborcz Istváné, kicsit sok volt az Origó szennylaposkodása – mondta a párt frakcióvezetője. Tóth Bertalan MSZP-elnök szerint az ellenzéknek a szabaddá vált városokban, településeken meg kell teremteni azt a politikát, amivel a Fidesz nem foglalkozik, ezért csökkenteni kell a szegénységet és meg kell szüntetni a lakhatási válságot. Az LMP frakcióvezetője, Keresztes László Lóránt szerint győzelmi jelentést mondott Orbán Viktor, pedig - tekintettel az óriási erőfölényre - ez valójában vereség a Fidesz számára. - Csaknem hárommillió ember él kifejezetten ellenzéki vezetésű település irányítása alatt- tette hozzá. Orbán Viktor válaszában „a magyar emberek nevében visszautasította, hogy jobbágynak nevezzék őket”. Álláspontja szerint Budapestet nem semmizte ki a kormány, mint ahogyan ezt az ellenzék állítja, mert ezer milliárdos nagyságrendben zajlanak most is fejlesztések, a Tarlós István volt főpolgármesterrel kötött megállapodást pedig betűre betartják majd. A folyamatban lévő fejlesztésekkel kapcsolatban megjegyezte, várják az új közgyűlés döntését arról, hogy "mit akarnak leállítani". A miniszterelnök kitért a szíriai török offenzívára is, amellyel kapcsolatban úgy fogalmazott: annyi történt, hogy a NATO egyik tagállama kivonult egy elfoglalt területről majd egy másik NATO-tagállam bevonult, és ezután békét kötöttek.

Illiberális hangulat az Országgyűlésben

- Szerinted a büfébe még bemehetünk? Vagy már csak lehajtott fejjel, úgy, hogy közben szégyelljük magunkat? - vetette fel egy erősen kormánypárti médium újságírója, akiből a jelek szerint teljesen még nem tűnt el sem a szakmai önérzet, sem az irónia. Hétfőtől ugyanis - azt követően, hogy az elmúlt években folyamatosan korlátozták az újságírók mozgásterét a Parlament épületében - még szigorúbb szabályok vonatkoznak az Országházban dolgozó sajtósokra. Eddig legalább egy rövid folyosószakaszon meg lehetett kérdezni a képviselőket - bár ezt is könnyedén elkerülhették a politikusok -, ám tegnaptól ennek is vége. Az ülésteremhez viszonylag közel eső sajtószobát ugyanis egy szinttel lejjebb helyezték, az ülésterem pedig megközelíthetetlen lett – egy páholyt kivéve, de onnan legfeljebb csak figyelni lehet az üléseket, beszélni senkivel nem tudnak a média munkatársai. Pontosabban – elvileg - „külön engedéllyel” be lehet menni az üléstermi folyosókra is, de mint egy hivatali dolgozó a Népszavának megsúgta, kormánykritikus újságírók várhatóan nem kapnak ilyen engedélyt. A sajtósoknak egyetlen esélyük maradt: az ülésteremhez vezető folyosón ugyanis kordonnal elkerítettek egy részt, ahol lehet még kérdezni, de a kormánypártok képviselői természetesen a fülük botját sem mozgatva sétálnak tovább. Az új szabályok szerint ráadásul nem lehet a képviselők után szaladni, ha a politikus elutasítja az interjút, akkor azt kötelező tiszteletben tartani. Ennek megfelelően egyelőre a parlamenti büfé maradt az egyetlen hely, ahol legalább jó eséllyel találkozni lehet kormánypolitikussal, de hivatalosan kérdezni, beszélgetést rögzíteni itt sem lehet. Hasonló szigor lépett életbe a Képviselői Irodaházban is, ahol csak egy elválasztott területet jelöltek ki az újságíróknak. Mindenesetre Orbán Viktor kormányfő láthatóan elégedett a hazai sajtó helyzetével, parlamenti beszédében ugyanis arról beszélt: „a szociális média korában a sajtószabadság korlátozhatatlan, a modern világ problémái nem a sajtószabadság hiányából, hanem korlátozhatatlan voltából fakadnak”.