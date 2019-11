Lemondott Miskolc jegyzője, miután fideszes polgármester-jelöltként veszített a választásokon

Minden győrinek köszönetet mondott a szexbotránya ellenére megválasztott városvezető.

A szavazók 44,3 százaléka ismét Borkai Zsoltot választotta Győr polgármesterének – jelentette be csütörtökön a városházán a helyi választási bizottság elnöke, s átadta neki a megbízó levelet. Borkai Zsolt a Kisalfold.hu tudósítása szerint annyit mondott: „szeretnék köszönetet mondani minden győrinek. Az elmúlt egy hónap sem a győriek, sem jómagam számára nem volt egy egyszerű időszak. Szeretném megköszönni – nagy tisztelettel – a győrieknek, mert kitartottak mellettem, s értékelték az elmúlt 13 év munkáját, amit együtt, közösen valósítottunk meg. Azt tudom ígérni a győrieknek, hogy az elkövetkezendő időszakban is az elmúlt időszakhoz hasonló intenzitással igyekszem közreműködni és fejleszteni a várost a képviselő-testülettel. Találkozunk az alakuló értekezleten, mely időpontjáról jövő héten adok számot” – közölte, majd távozott. Kérdezni nem lehetett tőle. A választások előtt robbant Borkai Zsolt győri polgármester botránya. Az ügy súlypontja hamar átkerült a "szex" szóról a lopásra, ami aztán magával rántotta az országos önkormányzati választást, bár a győri polgármesteri posztot végül így is megnyerte Borkai, akinek azonban a Fideszt el kellett hagynia. Formailag önként lépett ki a pártból, de egyértelmű volt, hogy küldik. Aválasztások után is több lényeges kérdés, korrupciógyanús kérdés nyitva maradt. A polgármesternek ezekkel még szembe kell néznie. A szembenézés amúgy eddig nem ment túl jól neki, a botrány kirobbanása óta a Fideszből való kilépését bejelentő rövid sajtótájékoztatón kívül nem állt a nyilvánosság elé.