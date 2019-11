Hétfőn máris alkotmánybírót csinálnak Handó Tündéből

Polt Pétert pedig újabb kilenc évre legfőbb ügyésznek választják.

Az Országgyűlés négynapos üléssel folytatja munkáját a következő két hétben. A képviselők hétfőn újabb kilenc évvel meghosszabbíthatják a jelenlegi legfőbb ügyész, Polt Péter megbízatását, valamint alkotmánybíróvá választhatják Handó Tündét, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökét. A házelnök - parlament honlapján elérhető - napirendi javaslata alapján az ülés jövő hétfőn 13 órakor, a közelmúltban elhunyt Nagy-Bozsoky József, korábbi MDF-es képviselőre történő emlékezéssel kezdődik, amit napirend előtti felszólalások követnek. Az interpellációkra ezúttal is két óra áll rendelkezésre, majd három személyi javaslatról döntenek egyórás titkos szavazáson. Polt Péter jelenlegi legfőbb ügyész újraválasztására Áder János köztársasági elnök tett javaslatot. Handó Tünde, az OBH vezetője Stumpf István korábbi alkotmánybíró helyét veheti át a Fidesz-KDNP jelölése után. Szalayné Sándor Erzsébet pedig, a nemzetiségek jogainak védelmét ellátó ombudsmanhelyettesi posztot töltheti be megválasztása esetén. A képviselők szintén az első ülésnapon tehetik fel azonnali kérdéseiket, amire ezúttal is hatvan perc áll rendelkezésre. Kedden reggel 9 órától napirend előtti felszólalások indítják az ülésnapot, majd három nemzetközi szerződés kihirdetéséről határoznak. A szavazások után hét javaslat általános vitáját bonyolítják le. Egyebek mellett szó lesz a törvényszéki végrehajtással, az egészségüggyel, a szakképzéssel és az öntözéses gazdálkodással összefüggő változtatásokról is. A szerdai napirenden az Állami Számvevőszék (ÁSZ) és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) tavalyi beszámolóinak, valamint a hatóság jövő évi költségvetésének tárgyalása szerepel. A parlament következő ülése november 11-én, hétfőn zárul. A képviselők ekkor kérdéseket és azonnali kérdéseket tehetnek fel a kormány tagjainak.