Kap nyolcmilliárdot a MÁV-Start

Régi vágya volt az államnak egy mobilszolgáltató.

A PPF Csoport eladta a magyarországi Telenor cégek, a Telenor Magyarország és a Telenor Real Estate 25 százalékát az Antenna Hungáriának - közölték a felek csütörtökön. A partnerek új holdingot hoztak létre, amely vegyesvállalatként működik a PPF Csoport 75 és az Antenna Hungária 25 százalékos tulajdonában. A Telenorral tavaly nyáron Mészáros Lőrincet és érdekeltségeit is hírbe hozták, végül azonban a PPF, a cseh milliárdos, Petr Kellner holdingcége vásárolta meg a norvégoktól (amúgy a bolgár, a montenegrói és a szerb leányvállalattal együtt). A tájékoztatás szerint a Telenor Magyarország üzleti működését továbbra is a PPF irányítja, a cég menedzsmentje és vezetősége változatlan formában folytatja munkáját. Az Antenna Hungária stratégiai partnerként egy-egy főt delegál az új holding igazgatóságába és felügyelőbizottságába, valamint egy-egy megfigyelőt a Telenor Magyarország és a Telenor Real Estate igazgatóságába és felügyelőbizottságába. A közlemény idézi Ladislav Bartoniceket, a PPF Csoport távközlési befektetésekért felelős részvénytulajdonosát, aki elmondta: az ügylet megerősíti piaci pozíciójukat ezen az erős versenyt mutató piacon, valamint bizonyítéka annak is, hogy a PPF közepes méretű távközlési cégként hosszú távon elkötelezett a közép-kelet-európai régió iránt. Sárecz Zsolt, az Antenna Hungária elnök-vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy a közös stratégiai szinergiák kihasználása lehetővé teszi az Antenna Hungária és a Telenor számára, hogy még jobb és komplexebb szolgáltatásokat nyújtsanak a magyar lakossági média- és telekommunikációs piacon, valamint üzleti partnereiknek.