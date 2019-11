Kiderült melyik bukott fideszes polgármester kapja meg Tarlós mandátumát

Évente 41 ezerrel fogy a magyar és majdnem ennyi embert életben lehetne tartani.

A magyar népesség természetes fogyásának és szaporodásának mérlege 1981-ben fordult mínuszba, onnantól minden évben többen haltak meg Magyarországon, mint ahányan születtek, 2018-ban már 41 ezerrel volt magasabb a halálozási, mint a születésszám, ami az utóbbi folyamatos visszaesésének tudható be, írja a 24.hu . Vezető halálok a keringési rendszerek betegsége – a rendszerváltás körüli években haltak meg ilyen okból a legtöbben, s bár a szám azóta csökkent, még mindig toronymagasan vezet. Pozitívum, hogy csökkent az öngyilkosságok és a végzetes kimenetelű balesetek száma, viszont a daganatos betegségek változatlanul sok áldozatot szednek, és egyre többen halnak meg légzőszervi megbetegedésben is. A GKI az egészségügy helyzetéről szóló idei tanulmánya azt írja, hogy a keringési rendszeri betegségeket tekintve a visegrádi országok közül Magyarország mutatója a legrosszabb. És bár jóval kisebbek az országok közti különbségek, de a daganatos betegségeknél is a magyar érték a legmagasabb, sőt az emésztőrendszeri betegségeknél és az öngyilkosságnál is Magyarország vezet. A százezer lakosra számított megelőzhető halálozás szintén nálunk a legtöbb: 385. A 9,7 milliós lélekszámra vetítve ez azt jelenti, hogy mostanában évente mintegy 37 ezren halnak meg úgy Magyarországon, hogy megelőzhető lett volna a haláluk.