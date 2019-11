Idehaza tejföl, odakinn füves süti - fideszes önkormányzati képviselő szerint a világ

A jászberényi fiatal demokrata Szatmári Anikó ismerőseitől tudja, hogy csak a buli jár a legtöbb külföldön munkát vállaló fiatal fejében.

Erről a társadalomtudósok eszköztárát megszégyenítően megbízható forrásból értesült a fideszes képviselő. Azt írta: "nekem is vannak ismerőseim". Végül még az is kiderült, hogy éppen egy igazi fiatallal közölte Szatmári, hogy hogyan él, kommentje ugyanis ezzel zárul: "Magyarországon a külföldi viszonyokhoz képest fenékig tejföl van, csak ezt önök fiatalok nem látják!!!!"



Megismétlik a választást

Még elvesztheti mandátumát a tragikomikus magyar viszonyok miatt megélhetésért külföldre kényszerülő honfitársait sértegető Szatmári, Jászberényben ugyanis még nem zárult le az önkormányzati választás. Októberben mindössze 14 szavazatkülönbséggel nyert az ellenzéki jelölt, Budai Lóránt, aki a fideszes Szabó Tamás polgármesterrel szemben indult. Szabó fellebbezett eredményt megállapító döntés ellen, ami nyomán a területi választási bizottság megállapította: idegenek mentek be a szavazókörökbe, a szavazatszámláló bizottsági tagok "kontrollálatlanul" mozogtak, illetve a szavazási szándékot torzító pénzfelajánlások történtek, ezek pedig olyan mértékben tették aggályossá a választási eredményt, amelyet csak új szavazás elrendelésével lehet orvosolni. Szabó ez ellen is fellebbezett, szavazatkorrigálást akart, de a Szegedi Ítélőtábla helyben hagyta a tvb döntését, így november 10-én megismétlik a választást. Fellebbezett Budai is, de kérelmét adminisztrációs okok miatt el sem bírálták.