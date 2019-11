Újra beköszönt a vénasszonyok nyara

Az ősz hidege egyelőre nem terpeszkedik a tájon.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat országos előrejelzése szerint a következő napokban fokozatosan melegszik az idő és vasárnap akár 20 fok is lehet. November elsején, pénteken ugyan már több órára kisüt a nap és számottevő csapadék sehol sem várható, hűvös lesz. A legmagasabb hőmérséklet 8 és 13 fok között valószínű. Szombaton napközben erősen felhős vagy borult lesz az ég. Nagyobb eséllyel a délutáni, esti órákban előfordulhat kisebb eső, zápor. Sokfelé megélénkül, a Dél-Alföldön és az Észak-Dunántúlon megerősödhet a szél. A minimumhőmérséklet mínusz 2 és plusz 6, a maximumhőmérséklet általában 10 és 16 fok között alakul. Vasárnap csak rövid napos időszakok lehetnek. Több helyen várható, de többnyire csak kisebb eső, zápor, nagyobb mennyiség az Északi-középhegységben eshet. A szél sokfelé megerősödik. A leghidegebb órákban 4-10 fok lesz. Napközben 15-20 fokig melegszik a levegő. A jó idő a jövő hét első felében is folytatódik: hétfőn, kedden és szerdán is a legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 21 fok között alakul.