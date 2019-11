Dibusz véd Uruguay ellen

Sajtótájékoztatón nevezte meg azokat a játékosokat Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, akikre számít az Uruguay elleni felkészülési és a Wales-szel szembeni sorsdöntő Európa-bajnoki selejtezőn. Az olasz szakember huszonöt mezőnyjátékosnak és három kapusnak küldött meghívót.

"Meg kell vizsgálnunk mindenkinek az állapotát, ezért van ekkora keret, ugyanakkor nem szeretnék kísérletezni Uruguay ellen sem. Rendkívül fontos számunkra, hogy a stadionavatón is jól szerepeljünk” – mondta a kapitány. A dél-amerikaiak elleni november 15-iki mérkőzésen adják át az új Puskás Ferenc Stadiont. Ezen a mérkőzésen a ferencvárosiak kapusa, Dibusz Dénes kap lehetőséget.

"Dénes remek formában van, gyakorlatilag hét-nyolc meccs óta folyamatosan kiválóan teljesít - hangsúlyozta Rossi. - Sosem volt még ennyi ideig ilyen remek a formája. Ugyanakkor szeretném leszögezni, hogy Gulácsi Péter is nagyszerű teljesítményt nyújt, láthattuk, hogy a Freiburg és a Mainz ellen is remekül védett a Bundesligában. Szóval, azt gondolom, hogy kapusposzton most jól állunk."

A szakembert megkérdezték nézeteltéréséről Dzsudzsák Balázszsal (a csapatkapitány nem fogott kezet Rossival, amikor a szakember lecserélte Azerbajdzsán ellen) is, amire a kapitány azt mondta: "állami üggyé vált ez a kérdés, úgy látom... A meccs után rögtön tisztáztuk a helyzetet, semmi probléma nincs köztünk. Dzsudzsák a kapitány, fontos a szerepe a két válogatott mérkőzés között is."