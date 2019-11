Nem viccelnek: a rendőrség a tüntetőkre is hárítja a felelősséget a csütörtöki közlekedési káoszért

Ja, és a Budapesten játszott Ferencváros-CSZKA Moszkva mérkőzés közlekedésre gyakorolt hatásáról sem szabad elfeledkezni.



A tüntetőkre hárítaná az elképesztő csütörtöki budapesti káosz miatti felelősséget a Budapesti Rendőr-főkapitányság. A BRFK szóvivője pénteken az MTI-nek nyilatkozott arról, hogy Recep Tayyip Erdogan török elnök látogatása mellett jelentős ráhatással volt a főváros közlekedésére csütörtökön négy, a gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvény is. Ezek egy részét a szóvivő szerint a bejelentők nem az egyeztetéseknek megfelelően bonyolították le, eltértek például az előzetesen bejelentett útvonaltól. Csécsi Soma alezredes hozzátette, ebből az is következik, hogy az ezekkel a gyűlésekkel érintett terület kiterjedt, a főváros közlekedésére gyakorolt hatásuk megnövekedett. Még azt is megjegyezte, hogy a labdarúgó Európa-liga csoportküzdelmeinek negyedik fordulójában csütörtökön Budapesten játszott a Ferencváros-CSZKA Moszkva mérkőzés közlekedésre gyakorolt hatásáról sem szabad elfeledkezni - ez alkalomból valóban megesett, hogy lovasrendőrök kergették az autók között az orosz szurkolókat az FTC stadionja körül. Végül a szóvivő statisztikai adatokkal oszlatná el a maradék kétséget is afelől, hogy bizony már megint a civilek a felelősök mindenért:

az alezredes szerint a török elnök Budapest közúthálózatának csak mintegy 94 "ezred százalékán" közlekedett, és 15 kerületet nem is érintett.



Erdogan tehát mindössze a budapesti utak 94 ezrelékén közlekedett - ennek függvényében még inkább érthetetlen, hogy miért zárták le a rendőrök többször órákra a főváros legforgalmasabb útjait és legnépesebb környékeit. Csütörtökön ugyanis az történt, hogy a rendőrség - ami az Index szerint maga felelt az útvonal biztosításáért - már reggeltől megbénította a várost. Gyakorlatilag abban a pillanatban lezárták például a teljes Andrássy utat - és alatta a metrót is leállították -, valamint az abba torkolló utcákat, hogy leszállt a török elnök gépe, és csak azután oldották fel a lezárást, hogy a fontos ember már a Várban volt. És míg a város kihalt panoptikummá változott az útvonalon, a lakóknak még a házaikat sem szabadott elhagynia.

De az egyenruhások nem csak délelőtt tartóztatták fel a saját házaik előtt is az embereket, de mikor délután a Gül Baba türbéjéhez ment Erdogan, már a villamosokról is leszállították, majd kordonok közé terelték az utazókat, másokat pedig metró-aluljáróban ejtettek csapdába. Az állítólagosan összevissza vonuló tüntetők mellett pedig a Széll Kálmán térnél előbb még csak menetkísérők sem voltak, majd pedig a környékbeli mellékutcákban hosszú időre ugyancsak bekerítették és foglyul ejtették őket. De még maguk a rendőrök is komoly megpróbáltatásoknak voltak kitéve: egyeseknek állítólag hajnali 4-től kellett estig szobroznia kilométerekre a török elnök útvonalától, hogy este szigorú nemmel fordíthasson vissza síró kisgyerekét kézen fogva vezető szülőket, újabb lezárások felé irányítva őket.



A kialakult közlekedési káoszt Karácsony Gergely főpolgármester is elfogadhatatlannak nevezte, és hangsúlyozta, hogy a BKK és BKV illetékesei hasonló esetben már csak főpolgármesteri engedély birtokában egyeztethetnek a rendőrséggel.