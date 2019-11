Magyarul írt történelmet Szlovákia

Még sosem fordult elő, hogy egy szlovák párt olyan parlamenti képviselőjelölt-listát is indítson a választásokon, amelyeken magyar nevek is szerepelnek befutó helyeken.

Szlovákia történelmében még sosem fordult elő, hogy egy szlovák párt olyan parlamenti képviselőjelölt-listát is indítson a választásokon, amelyeken magyar nevek is szerepelnek befutó helyeken. Eddig. Ugyanis az ország első női köztársasági elnökét adó és az EP-választásokat az Együttel (SPOLU) koalícióban is megnyerő ellenzéki párt, a Progresszív Szlovákia (PS) szintén az Együttel indul a 2020. február 29-én esedékes szlovákiai parlamenti választásokon. Jelenleg ez a két párt alkotja a legnagyobb ellenzéki erőt, és a pártszövetség csütörtökön külön is bemutatta parlamenti képviselőjelölt-listájának magyar indulóit. Ahogy arról korábban a Népszava is beszámolt , a PS/SPOLU koalíciója megalapította Magyar Platformját, amelynek elnöke Forró Tibor lett. A komáromi bemutatkozáson kiderült, hogy ő vezeti a pártszövetség magyarokból álló listáját, vele együtt pedig Rácz Noémi, Kárpáty Ernő, Kovács Jaroslav, Miške Tomáš, Halász Norbert, Illés Claudia, Hájniková Angelika és Dubéci Martin szerepel képviselő-jelöltként. Mint a sajtótájékoztatón kiderült, a PS/SPOLU olyan politikai erőt szeretne létrehozni, ami a magyar nemzetiségű állampolgárokat is képviseli, és nem csak jogaikat szeretné garantálni, hanem meg akarja érteni a szlovákiai magyarság mindennapi gondjait és küzdelmeit. A koalíció vezetője, a PS elnöke, Michal Truban is jelen volt az eseményen. Elmondta: céljuk egy jól működő, modern, egyenlő esélyeket biztosító és tisztességes társadalmi modell, amely nem csak a „kiválasztottak” érdekeit szolgálja. „Szlovákia zöld, tisztességes, modern és nem utolsó sorban mindenkié, nemzetiségtől függetlenül. Természetes, hogy a magyar kisebbség az ország teljes értékű része, ahogy az is, hogy ezen nemzetiségű politikusok is rajta vannak képviselőjelöltjeink listáján. Képviselni a magyarokat nem csak azt jelenti számomra, hogy garantáljuk nekik az őket megillető jogokat, hanem azt is, hogy objektíven lássuk a mindennapi életüket, gondjaikat. Ennek elengedhetetlen feltétele, hogy őszinte párbeszédet folytassunk a magyar nemzetiségű képviselőjelöltjeinkkel” – fejtette ki Truban. Miroslav Beblavý, a PS/SPOLU programfelelős elnöke kiemelte: „Mi, akik a PS/SPOLU koalíciót képviseljük, a Szlovákiában élő magyarokat mindig is partnernek tekintettük. Elmondhatjuk, hogy a Magyar Platform létrehozása természetes folyamat eredménye: ugyanis nem szükségszerű, hogy a magyarok érdekeit kizárólag nemzetiségi pártok képviseljék, hisz megteheti ezt minden emberi jogokat tisztelő és polgári elveken alapuló párt is.” A Népszava kérdésére, miszerint tartanak-e támadásoktól azért, mert szlovák párt színeiben indulnak, Forró Tibor, a PS/SPOLU Magyar Platformjának elnöke azt válaszolta: „Már most is sok támadás ér minket, amiért nem etnikai alapon szerveződő pártokon keresztül kívánjuk a magyar érdek-képviseletet biztosítani. Ezek a hangok nem veszik számításba, hogy előbb-utóbb mindegyik magyar pártnak szüksége lesz szlovák partnerekre. Mi ezt egy korábbi fázisban léptük meg, a bejutásért folytatott testvérharcból kivontuk magunkat, és koncentrálhatunk a programra, az emberekre. Így az érdekképviselet helyett az érdekérvényesítés lesz a Magyar Platform legnagyobb ereje.” A szlovák és magyar nyelvű rendezvényen a jelöltek bemutatása mellett a PS/SPOLU Fordulópont című választási programját is ismertették, ami magyar nyelven is megjelent – ilyen szintén nem történt még Szlovákia történelmében. A program olyan, a felvidéki magyarok által leginkább nehezményezett dolgokra, problémákra is rámutat, mint a közlekedés, a mezőgazdaság, az oktatás vagy a nemzetiségi politika kérdése.