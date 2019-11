333,67 forinton az euró

Októberben 271,8 milliárd forinttal nőtt az államháztartás hiány, ám a tízhavi deficit így is csak 575 milliárd forint – derül ki a PM számaiból.

Az év végére 997 milliárd forintos deficitet engedélyez a hatályos költségvetés, ami azt jelenti, hogy az év utolsó két hónapjában a hiány akár 425 milliárd forinttal is nőhet. A decemberi egyenleg önmagában akár többletes (szufficites) is lehetne, így az év hátralévő részében akár 500-700 milliárd forintos költekezés mellett is tartani tudja a hiánycélt a kormány. Október végéig összesen 933 milliárd forint uniós bevétel folyt be a költségvetésbe, miközben a kormány a kedvezményezetteknek 1239,5 milliárd forintot fizetett ki, vagyis az uniós támogatások megelőlegezése önmagában 306,5 milliárd forinttal növelték a deficitet. Ezzel párhuzamosan nagyobb kiadások mentek a hazai közút- és vasúthálózat megújítására, a Modern Városok Program és Modern Falu Program fejlesztéseire, valamint a nagyvállalatok hatékonyabb termelését és munkahelyteremtését célzó beruházásokra. A júliustól igényelhető a Családvédelmi Akcióterv első négy eleme, valamint a már hatályos Gazdaságvédelmi Akcióterv számos intézkedése is növelte a kiadásokat.