Orbán Gyurcsány nyomában motorozik

Egy hónapja 14 szavazattal nyert Jászberényben az ellenzéki Budai Lóránt, most majdnem kétszer annyi szavazatot kapott, mint fideszes ellenfele. Szekszárdon is maradt az ellenzéki többség.

Fölényesen nyerte a megismételt polgármesterválasztást az ellenzék közös jelöltjeként indult Budai Lóránt. Októberben mindössze 14 szavazattal nyert a 2010 óta hatalmon lévő fideszes Szabó Tamás előtt, most 64 százalékot szerzett, míg fideszes ellenfele 34-et. Az eredmény alapján úgy tűnik, az ellenzéki szavazókat sikerült jobban mozgósítani. Az októberinél ugyanis sokkal nagyobb érdeklődés kísérte a megismételt voksolást, akkor 48,44 százalék volt a részvétel, ma fél órával urnazárás előtt, fél hétkor már 60 százalék felett volt. A választás eredményét Szabó Tamás támadta meg, a területi választási bizottság (tvb) pedig az indítványnak helyt adva megállapította, hogy olyan súlyos jogsértések történtek, melyek nemcsak a választópolgárok akaratát befolyásolhatták, hanem a választás eredményét is. A határozat szerint az, hogy idegenek mentek be a szavazókörökbe, a szavazatszámláló bizottsági tagok "kontrollálatlanul" mozogtak, illetve a szavazási szándékot torzító pénzfelajánlások történtek, olyan mértékben tették aggályossá a választási eredményt, amelyet csak új szavazás elrendelésével lehet orvosolni. Fölényes győzelem ellenére nehéz dolga lehet a közgyűlésben Budainak, hiszen az ellenzék hat, a Fidesz-KDNP hét képviselőt juttatott be, így a mérleg nyelve a Mi hazánk lesz, melynek polgármesterjelöltje csütörtökön visszalépett Szabó Tamás javára Budai alkalmatlanságát hangoztatva, s csak azután jelentette be, hogy mégis indul, hogy össztűz zúdult rá a Fidesz támogatása miatt. Végül 86 szavazatot kapott, ami 0,65 százalékot jelent.

Komlón sem fordult meg az októberi eredmény. A városban októberben részleges ellenzéki siker született: a Fideszes Polics Józsefet ugyan megerősítették a polgármesteri poszton, de a testületi többséget kilenc év után elveszítette a kormánypárt. A választást egy szavazókörben kellett megismételni, mert tucatnyi kormánypárti aktivista szervezetten vitte voksolni a helybélieket. A kísérők gyakran a szavazófülkébe is beléptek, és a függöny mögött megmondták, kit kell beikszelni. Ebben a szavazókörben Polics akkor 145-tel több szavazatot kapott ellenzéki ellenfelénél, Ferenczy Tamásnál. A megismételt választáson Polics előnye 58-ra olvadt a körzetben, de a polgármesteri címet így is megtarthatta, végül összesen 31 szavazattal nyert. Az egyéni körzetben viszont az ellenzéki jelölt nyert, s így a városban 7-1-re nyert az ellenzék a kormánypártok ellen. A közgyűlésben a kompenzációs listán bejutott 3 kormánypárti ellenére az ellenzék kényelmes többségben lesz. Szekszárdon két egyéni választókerületben kell megismételni négy szavazókörből háromban a képviselő-választást. Mindkét helyen az ellenzéki összefogás jelöltje nyert októberben, akkor 10-8-as ellenzéki többség lett a városi közgyűlésben. Most mindkét ellenzéki jelölt még növelni is tudta a győzelem arányát, így a kormánypárti polgármesternek, Ács Rezsőnek ellenzéki többségű testülettel kell együtt dolgoznia a jövőben.

További hét településen kellett részben vagy teljesen megismételni a választást. Polgármestert és képviselő-testületet választottak a baranyai Pettenden, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Nyéstán, a Somogy megyei Kisberényben és a Zala megyei Várföldén. Egy-egy szavazókörben tartottak új polgármester-választást a Somogy megyei Taranyban és a Veszprém megyei Litéren, a szintén somogyi Lengyeltótiban pedig a települési nemzetiségi szavazást ismételték meg.