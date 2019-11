Nem hozott békét a leomló vasfüggöny

„Az elmúlt 580 napban felkészítettem magam lelkileg. Felkészítettem magam, hogy ne legyen bennem gyűlölet és bosszúszomj” – ezzel a beszéddel köszöntötte ünneplő híveit a börtönből szabaduló Luiz Inácio Lula da Silva. A volt baloldali brazil elnök 2018. áprilisa óta ült korrupciós vádak, az úgynevezett autómosó botrány miatt, ám pénteken szabadon bocsátották, miután a legfelsőbb bíróság eltörölte a törvényt, hogy az elítélt bűnözőket be kell börtönözni, amennyiben elvesztették első fellebbezésüket. Ennek értelmében, amíg ki nem merítették minden jogorvoslati lehetőségüket, addig szabadon védekezhetnek. Ezzel Lula számára is megnyílt az út a szabadság felé, de ez még korántsem jelenti azt, hogy nem kerül újra rácsok mögé. Amennyiben további fellebbezéseit elbukja, – ráadásul több ügyben is folyik ellene eljárás – vissza kell térnie a börtönbe, és le kell töltenie büntetését. A törvények értelmében Lula 2025-ig nem indulhat semmilyen politikai pozícióért. Azt azonban sietett leszögezni, hogy nem fog tétlenül üldögélni. „Fiatal ember vagyok. Ugyan 74 éves vagyok biológiai értelemben, de egy 30 éves energiájával!” – írta ki a közösségi médiára, egy videó kíséretében, melyben a Rockyban is felhangzó ikonikus zenére, az Eye of the tiger-re edz keményen. Habár elhatárolódott a bosszútól, a Brazíliát 2003 és 2010 között irányító volt elnökből azonnal kibújt a politikus, és a rendszer bírálatába kezdett, valamint ellenfeleinek is üzent. Az őt elítélő bíróról, jelenlegi igazságügyi miniszterről, Sergio Moróról például azt mondta, hogy „nem bíró, hanem egy gazfickó”. A jelenlegi brazil elnöknek, a szélsőjobboldali Jair Bolsonarónak is címezve szavait pedig azt ígérte, „segíteni fog megszabadítani Brazíliát attól az őrülettől, ami most történik”. A hír után Bolsonaro, – aki még kampányában azt mondta, tőle a volt elnök megrohadhat a börtönben - Lula nevét nem említve arra figyelmeztetett, ne támogassanak egy olyan gazembert, aki pillanatnyilag ugyan szabad, de tele van bűnökkel. Az már Lula lelkes fogadtatásából is egyértelmű, hogy a baloldali politikusnak még mindig megvannak a hívei, továbbra is népszerű. A jövőre esedékes önkormányzati választások előtt ez lendületet adhat a Munkáspártnak is. Ugyanakkor visszatérése ismét kiélezheti az ország megosztottságát. Habár a volt elnök mindig tagadta bűnösségét, – amit szerinte az is bizonyít, hogy nem szökött külföldre – szabadulása megkérdőjelezheti a korrupció elleni harcot is, azt a hitet, hogy a legfelül ülő fehérgallérosokat is utoléri a törvény keze. Ezek hatása a brazil politikai és társadalmi életre egyelőre kiszámíthatatlan.