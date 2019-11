„Aki megtanul magyarul, még nem lesz magyar” – Kocsis-Cake Oliviot gyalázták a Hír TV műsorában, a Párbeszéd az NMHH-hoz fordul

Furcsa közbeszerzések mutatnak kapcsolatot Kispest és Józsefváros között.

Még az önkormányzati választási kampányban a kormánysajtóbanamelyen állítólag Lackner Csaba kispesti önkormányzati képviselő látható és hallható. A férfi fehér port tart a kezében és korrupciós vádak hangzanak el. Egyebek mellett azt mondja, hogy „aki az önkormányzati politikában nem keres évi százmillió forintot, az hülye”. Az egyik hangfelvételen pedig szóba hozta a közbeszerzések egyik gyakori szereplőjét Somogyi László üzletembert is, a szintén helyi szocialista önkormányzati képviselő, Somogyi Lászlóné férjét. Elhangzott az is, hogy „Somogyi Laciék csinálják az egészségügyi intézet átalakítását”.a Magyar Nemzetnek tűnt fel, hogy azt a munkát nem Somogyi cége nyerte el, az Anildia Kft., hanem egy másik cég, a Compassion Kft. Az utóbbi cég ugyan papíron nem kötődik Somogyihoz, de kiderült, hogy amikor keresték a Compassiont a székhelyén, akkor Somogyi Lászlóhoz irányították őket, illetve a kispesti egészségügyi intézmény aulájának felújításával kapcsolatos megbeszéléseken Somogyi képviselte a kivitelezőket. A 24.hu most azt írja, a Compassion 2013 óta majd egy tucat kispesti közbeszerzést nyert el összesen több százmillió forint értékben. A cikk szerint amikor augusztusban a járda- és parkolóhely-felújításokra kiírt közbeszerzést a Compassion nyerte, a meghívott versenytársak közt volt Somogyi Anildia Kft.-je is, és a vesztesek közt található a Sear Kft. és az M-Bond Kft. Utóbbi két cég Borsi Imre köréhez köthető, akire 2010-ben Ferencváros fideszes vezetése rábízta a IX. kerületi parkolás üzemeltetését, és felbukkant a kerület parkolási botrányában. A cikk szerint Kispesten a Compassion Kft. győzelmével végződő közbeszerzési eljárások meghívottjai között többször szerepel az M-Bond Kft. és Sear Kft., valamint a Somogyi-féle Anildia Kft. is, illetve felbukkan az Apcoa Kft. is, ami több más, Borsihoz köthető céggel van azonos székhelyen. A 24.hu egy, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ által kiírt parkolóautomata-tisztításra közbeszerzési pályázatot is vizsgált, az eljárás nyertese a Borsihoz köthető M-Bond Kft. lett. A vesztesek oldalán pedig a kispesti eljárásokon rendre taroló Compassion Kft. található. Egy másik eljárásban a már említett Apcoa Kft. lett a nyertes, míg a vesztesek között ismét a Compassion neve tűnik fel. A portál a furcsa egybeesések miatt megkereste a kispesti és a józsefvárosi önkormányzatot is. Kispesten a jegyző válaszából kiderült, hogy a pályázatokra meghívni kívánt ajánlattevőkről a héttagú Költségvetési és Közbeszerzési Bizottság dönt. Azt már a lap tette hozzá, hogy a múlt ciklusban a bizottság tagja volt Kránitz Krisztián, aki a kerületi vagyonkezelő vezetője volt, és a Lackner-felvételen is felbukkan Krinyó néven. A józsefvárosi önkormányzat nem tudott válaszolni a feltett kérdésekre, mert miután a fideszes vezetés elbukta a választást, a közbeszerzésekben illetékes társaság vezérigazgatója és igazgatótanácsa lemondott.