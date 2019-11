Négyéves eltiltással szankcionálná a WADA Oroszországot

Egyelőre messze van a csúcsformától a világbajnokságra utazó női kézilabda-válogatott, a szöuli torna mérlege: egy győzelem és két vereség.

A szombaton rajtoló világbajnokság tétje önmagán túlmutat, ugyanis a győztes helyből kijut a tokiói olimpiára, míg a 2-7. helyezett válogatottak olimpiai selejtezőtornán indulhatnak. Ennek elérése a szövetség minimális célkitűzése, vagyis az, hogy ne ismétlődjék meg a riói olimpiai szereplés, ami inkább volt olimpiai nem szereplés: merthogy sem a férfi, sem a női válogatott nem kvalifikálta magát a játékokra.

A világbajnoki felkészülés utolsó záróakkordjaként a Japánba tartó válogatott Szöulban lépett pályára a Premiere4 Kupán. A házigazdák mellett az olimpiai bajnok Oroszország és Szerbia szerepelt a tornán: Kim Rasmussen új arcokkal feljavított válogatottja négy góllal kapott ki Oroszországtól, majd hattal verte Koreai Köztársaság csapatát.

Ilyen előzmények után múlt hétfőn Szerbia következett: ezúttal Kiss Éva kezdte a meccset a kapuban, míg Tomori Zsuzsanna támadásban is fennmaradt a pályán. A szerbek 5–4-re vezettek, amikor Rasmussen kapitány felforgatta csapatát, a tizedik percben már pályára küldte a csapat ászait, Kovacsics Anikót és Háfra Noémit. Nem ok nélkül, a válogatott játékában sok volt a technikai hiba és a pontatlanság, amit egy extra időkérésnél is szóvá tett a kapitány. A védelemnek pedig a jelenleg a Bucuresti Bajnokok Ligájában szereplő játékosa, Dragana Cvijics jelentett komoly kihívást: a beálló perdült és fordult a hatos vonalon, és rendre zavarba hozta a magyar játékosokat.

A válogatott továbbra is tanácstalan volt a szerbek stílusával szemben, a kemény, sok ütközést provokáló játékmód láthatóan nem ízlett a pályán lévőknek. Ezt látván a magyarok dán szövetségi kapitánya szokatlanul korán, már a 23. percben kikérte második idejét is. Hiába, mert a szerbek egy 7-1-es sorozattal elhúztak, és bár az első félidőben a magyarok szerezték az utolsó három találatot, a szünetben így is háromgólos hátrányban voltak (13-10).

A térfélcsere sem oldotta meg a problémákat, a számtalan labdaeladás miatt a szerbek könnyű gólokat szerezhettek. Sok volt az elrontott magyar lövés is, védekezésben pedig nem volt ellenszer az erős, pontos szerb átlövésekre. Rasmussen utolsó időkérésére a meccs háromnegyedénél került sor, ezután végre változott a széljárás: a válogatott véget vetett a szerbek 5-0-s szériájának, majd a kapus Triffa Ágnes és a végül nyolc góljával a legeredményesebb Klujber Katrin jó teljesítményére alapozva sorozatban ötször volt eredményes. Az egyenlítésre már nem maradt idő, így: Szerbia-Magyarország 25-23.

„Jó lecke volt számunkra a szerbek elleni meccs, rendkívül határozott, agresszív módon védekezett az ellenfél, ráadásul 5-1-es nyitott formációban, amelyet szinte egyik válogatott sem alkalmaz, így nagyon ritkán találkozunk vele” – értékelt a szövetség honlapján Kim Rasmussen szövetségi kapitány. „Maga a mérkőzés is egy tanulási folyamat volt számunkra, a hajrában hét a hat elleni támadójátékra váltottunk, ami jól működött, ennek köszönhetően zárkóztunk fel, de összességében nem nyújtottunk jó teljesítményt, éppen ezért kell elraktároznunk magunkban a találkozó tanulságait. A Szöul Kupán erős csapatok ellen játszhattunk négy nap alatt három mérkőzést, és szerencsére 18 jó állapotban lévő játékossal utazunk tovább Japánba. Gyorsan regenerálódnunk kell, és ezzel párhuzamosan tovább edzünk, készülve a szombati vb-nyitányra.”

A magyar válogatott szombaton Kazahsztán ellen kezd a Japánban sorra kerülő olimpiai kvalifikációs világbajnokságon.