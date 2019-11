Tartózkodott a Fidesz a menekült gyerekek védelméről szóló szavazáson

A bank lendületét egyebek mellett azzal jellemezte Nikolaj Koszov, hogy Budapestre költözésük óta mindössze egy magyar és egy orosz beruházási tervet utasítottak el.

Felpörgött az orosz irányítású Nemzetközi Beruházási Bank (IIB) amióta Budapestre költözött: a pénzintézet igazgatótanácsának elnöke, Nikolaj Koszov a keddi tájékoztatóján elmondta, hogy az elmúlt hat hónap alatt 11 százalékkal, 98 millió euróval nőtt a hitelportfóliójuk, amely már eléri a 990 millió eurót. A bank jellemzően kis- és közepes vállalkozásoknak nyújt beruházási hitelt a régióban és Oroszországban, finanszíroztak például konzervgyárat. – Túl vagyunk egy sikeres kötvénykibocsátáson Magyarországon, Romániában és Csehországban, összesen 275 millió euró értékben, miközben a nagy hitelminősítőktől sorra kapjuk a jó osztályzatokat – sorolta eredményeiket az elnök. A bank lendületét egyebek mellett azzal jellemezte Nikolaj Koszov, hogy Budapestre költözésük óta mindössze egy magyar és egy orosz beruházási tervet utasítottak el. Ezekről sem biztonsági kifogások miatt tettek le, hanem azért, mert üzletileg nem voltak megfelelőek. A tájékoztatón szóba kerületek a bankkal szemben aggályok is. Mint arról lapunk is írt, több európai és amerikai diplomata adott hangot kétségeinek az IIB Budapestre költözése miatt, mondván, nem lehet kizárni, hogy az orosz hátterű bank hírszerzési veszélyt jelenthet. Az IIB tagadta ezeket a vádakat, az Országgyűlés pedig jóváhagyta a kormány javaslatát, amely szerint a bank teljes mentességet kap a magyar hatóságok felügyelete alól, vezetői és vendégei pedig a diplomáciai mentesség szabályai szerint mozoghatnak Magyarországon, így az EU-ban is.

A keddi sajtótájékoztatón kiderült, hogy – miként arról a Direkt 36 írt – csak az elnök és felesége élvez klasszikus diplomáciai mentességet orosz diplomata útlevelük révén. Az igazgatótanács minden tagja – ahogy sok más nemzetközi intézmény vezetője – rendelkezik ENSZ szolgálati útlevéllel. Ez csak akkor garantál mentességet, amikor az illető szigorúan a bank ügyeiben jár el. A Népszava információja szerint a bank több diplomata rendszámmal ellátott szolgálati autóval is rendelkezik, de ezek szintén csak akkor biztosítanak védettséget, ha szolgálati útlevéllel, szolgálati ügyben jár el az utas – szabálysértés esetén a rendőr megállíthatja a járművet, de helyszíni bírságot már nem köteles kifizetni az érintett. Arra a kérdésünkre, hogy az IIB részt tud-e venni a Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor kormányfő által kitűzött cél, a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok megduplázásának elérésében, Georgij Potapov a bank alelnöke azt válaszolta: nem a kereskedelem bővítése a fő profiljuk. Megkérdeztük azt is, hogy mikor költözik végleges helyére a bank, lapunk írta meg először ugyanis azt, hogy a Lánchíd Palotát nézték ki a tulajdonosok. Georgij Potapov csak annyit mondott, a költözés ügyét jövőre szeretnék lezárni. Úgy tudjuk, tavasszal költözhet a bank, és a Lánchíd Palota adásvételi szerződésen már dolgozik egy ügyvédi iroda.

Nikolaj Koszov a tájékoztatón kitért arra is: a kormány kérésének megfelelően egyre több a magyar munkatársuk, a napokban új magyar alelnököt neveztek ki, Laszlóczki Imrét. Laszlóczki Imre korábban Magyarország bakui nagykövete volt, Moszkvában végzett, nem banki szakemberként, a magyar államot, mint résztulajdonost képviseli majd a bankban.