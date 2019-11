Hárommilliárdért dózerolnak Mészárosék a paksi bővítés előtt

Kocsis István kurzusközeli menedzsernek MVM-vezérként elkövetett, több milliárdos hűtlen kezelés és sikkasztás miatt – akkori tanácsadójával Szász Andrással együtt – börtönbe kell vonulnia. Mivel az ítélethirdetésen nem jelentek meg, hamarosan megkapják az erről szóló értesítést.

A Kúria Székely Ákos vezette tanácsa az elmúlt percekben lényegében helyben hagyta a Pécsi Ítélőtábla az állami MVM Magyar Villamos Műveket 2005 és 2008 között irányító Kocsis István és társai, így egykori tanácsadója, Szász András és Varga-Sabján László korábbi MVM-menedzser kapcsán hozott márciusi, másod fokú döntését. Így Kocsis Istvánnak 5, Szász Andrásnak pedig 3 évre börtönbe kell vonulnia. Ők legkorábban büntetésük letöltésének kétharmada után szabadulhatnak. Kocsis Istvánné két éves, felfüggesztett börtönbüntetése már a másodfokú bíróság döntésével jogerőssé vált. Varga-Sabján László 2 éves, szintén felfüggesztett börtönbüntetése most lépett életbe. Az ítélet ellen fellebbezésnek helye már nincs. A Kúria Kocsis Istvánt az állami energiacsoportból eltűnt több mint tízmilliárd forint kapcsán társtettesként, folytatólagosan elkövetett hűtlen kezelés és sikkasztás tárgyában találta bűnösnek. Szász András ellen az ítélet bűnsegédként, folytatólagosan elkövetett hűtlen kezelés és társtettesként, folytatólagosan elkövetett pénzmosás. Varga-Sabján László a horvát Niker d.o.o. ügyvezetőjeként írt alá a bűncselekményekben érintett szerződéseket. A vádlottak közül az ítélethirdetésen – szokás szerint – csak Varga-Sabján László jelent meg. Ez nem jelentett problémát: értesülésünk szerint ilyenkor kiértesítik az elítélteket, hogy mikor kell börtönbe vonulniuk.

A közel egy évtizede zajló jogi eljárás során kiderült, hogy Kocsis István vezérigazgatósága idején több mint tízmilliárd forint áramlott ki az MVM-ből olyan offshore-cégekbe, amelyektől a rendkívül bonyolult szerződések ígéretei ellenére a pénz nem került vissza. Végül is bizonyítást nyert, hogy ez áttételesen Kocsis István magánvagyonának növelésére irányult. A bizonyítás nem volt egyszerű, hisz nehezen lehetett kimutatni, hogy Kocsis István személyesen tudott-e a csalárd megállapodásokról, illetve azokat maga kezdeményezte-e. Kocsis Istvánné, akinek az aláírása rajtamaradt néhány iraton, először azzal védekezett, hogy szignóját odahamisították, Kocsis István védője ugyanakkor most már úgy nyilatkozott, nem bizonyított, hogy Kocsis Istvánné ezzel kapcsolatos gondolatait megoszotta volna férjével. Az ügy összetettsége folytán a vádlottakat a kaposvári első fok kétszer is felmentette a vádak alól. A Pécsi Ítélőtábla ugyanakkor másodfokon először új eljárást rendelt el, majd második alkalommal a felmentő ítéleteket megváltoztatva börtönbüntetéseket szabott ki.

Kocsis István, az MVM vezérigazgatójaként 2007-ben Fotó: Népszava

A vádlottaktól – különösen Kocsis Istvántól – most igyekeznek behajtani az MVM-nek okozott kárt. Így magánvagyonának lefoglalását is megkísérlik. Ez ugyanakkor sokak szerint nem lesz egyszerű. A bíróság döntése nyomán nem kell kifizetni az – állítólag Szász András irányította – Stratius nevű offshore-szerű cégnek szerződéses úton megígért ötmilliárd forintot sem. Igaz, ez nem az MVM-hez, hanem a magyar államkasszába folyik be.