Már huszonegy halálos áldozata van a tüntetéseknek Indiában

A német kormány a belügyekbe való beavatkozásnak tartja az intézkedéseket, az orosz külügyminisztérium szóvivője pedig úgy fogalmazott: „nemsokára már azt is megtiltják, hogy levegőt vegyünk”.

A német kormány helyteleníti és a német belügyekbe való beavatkozásnak tartja azokat az amerikai intézkedéseket, amelyek szankcionálják az Északi Áramlat 2 földgázvezeték építésében részt vevő cégeket és azok csúcsvezetőit – közölte a német kancellár szóvivője szombaton. Berlin elutasítja az ilyen jellegű, „területen kívüli” szankciókat – mondta Ulrike Demmer, hozzátéve, hogy ezek az intézkedések rosszul fognak érinteni német és más uniós vállalatokat is. Miután az amerikai kongresszus mindkét háza megszavazta, Donald Trump amerikai elnök pedig péntek este aláírta azt a rekordösszegű védelmi költségvetési törvényt, amely a többi között szankcionálja az Oroszországból Németországba a Balti-tenger alatt vezető csővezeték építésében részt vevő cégeket és azok csúcsvezetőit. Az Allseas nevű svájci-holland vállalat, az Északi Áramlat 2 vezeték lefektetési munkálatainak egyik alvállalkozója szombaton bejelentette: felfüggeszti az építésben vállalt munkálatait a szankciókat kilátásba helyező amerikai törvény hatálybalépésére tekintettel. Az Európai Unió egyik szóvivője Brüsszelben közölte: az unió elvből elutasít minden szankciót olyan uniós vállalatok ellen, amelyek törvényesen működnek, és az Európai Bizottság jelenleg vizsgálja, hogy milyen esetleges hatásai lehetnek az amerikai szankcióknak. A szóvivő hangsúlyozta: az Európai Bizottság célja mindig is az volt, hogy biztosítsa, az Oroszországból Németországba a Balti-tenger alatt vezető földgázvezeték átlátható módon és diszkrimináció nélkül működjön a megfelelő ellenőrzés mellett. Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője szombaton Facebook-oldalán arról írt: az amerikai szankciók gátolják a többi országot abban, hogy fejlesszék saját gazdaságukat. A szóvivő szerint az történik, hogy „egy 22 milliárd dolláros államadóssággal bíró ország más, fizetőképes államoknak megtiltja, hogy fejlesszék a gazdaságukat”. Ez az amerikai ideológia nem segíti elő a globális versenyt – tette hozzá, megjegyezve, hogy „nemsokára már azt is megtiltják, hogy levegőt vegyünk”. A már csaknem kész állapotban levő Északi Áramlat 2 földgázvezeték egy újabb szállítási útvonal lesz Európába az ukrajnai mellett. Ennek köszönhetően megkétszereződhet a – projekt legfőbb haszonélvezőjén – Németországon keresztül Nyugat-Európába irányuló orosz földgáz mennyisége.