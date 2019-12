Folytatódik Franciaországban a sztrájk, Macron újévi üzenetét várják

Pedig nem ez volt a legviccesebb esztendő a világpolitikában.

Felrobbantotta a világhálót az úgynevezett Ibiza-videó, amelyen Heinz-Christian Strache, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) volt elnöke – már a pártból is kizárták – lényegében súlyos politikai hibák sorát követte el, kiderült például, hogy szíve szerint magyar mintára „alakítaná át” az osztrák médiatérképet. Egy sor mém született. Az egyik képen Strache és jobbkeze, a politikából azóta távozott Johann Gudenus látható, alattuk a felirat: Másnaposok – Osztrák kiadás. Egy másik képen egy részlet látható az Ibiza-videóból, a kép tetején a következő szöveggel: HC Strache és Johann Gudenus bemutatja, a Kártyavár című sorozatot. A Netflix saját gyártású műve. A Twitteren pedig egy hozzászóló megjegyezte – utalván a labdarúgásban bevezetett VAR-ra – jó, hogy a labdarúgásban is bevezették a videóbírót. Az év folyamán számos vicc született a Brexitről. Nathalie Loiseau francia Európa-ügyi miniszter a Facebookon árulta el, macskáját Brexitnek nevezte el. „Minden reggel hangos nyávogással ébreszt, mert ki akar menni. Aztán amikor kitárom az ajtót, megáll, határozottsága tovaillan, majd engem bámul. S egészen addig ott posztol, míg én ki nem tessékelem”. Valójában, mint elárulta, képzeletbeli történetről van szó, mivel nincs is macskája. A Brexittel kapcsolatos hercehurca miatt valaki a Twitteren vetette fel azt, miként lehetne átvágni a gordiuszi csomót: minden uniós tagország – Nagy-Britannia kivételével – lépjen ki az EU-ból és hozzon létre önálló szövetséget. A németek számára mást jelentett a hard Brexit, mint amit a politikai hírekben olvashattunk. A nemzetközi focikupákban a Schalkét, a Dortmundot és a Bayern Münchent is angol csapat búcsúztatta. „Na ez az igazi hard Brexit” – írták a német lapok. Akadtak olyan vélemények is, amelyek szerint teljesen felesleges viccet gyártani a britek EU-ból való kilépéséről. Nem is azért, mert ez nem vicces, hanem mert az a folyamat, ahogy ez lezajlik, önmagában is egy vicc. Theresa May brit kormányfőnek bele is tört a bicskája a Brexitbe. Számos szóvicc született erről a közösségi oldalon, hiszen May neve magyarul májust jelent. A volt kormányfő júliusban távozott a konzervatív párt, majd a kormány éléről. „Miért nem májusban?” – tették fel a költői kérdést többen a Twitteren. S ha már brit politikusok… Augusztus végén, a franciaországi üdülővárosban, Biarritzban rendezték meg a világ hét legfejlettebb állama, a G7-ek csúcstalálkozóját. Akadtak szórakoztató momentumok is. Kikerült a netre egy kép, amint Boris Johnson kormányfő a francia elnök jelenlétében feltette a lábát az asztalra. Sok netező felháborodva kommentálta a képet, ez aztán tényleg a vendéglátó megsértése. Állítólag azonban nem erről volt szó. Marcon hírek szerint azt mondta a brit vendégnek: ha nagyon unná az eseményeket, nagyon kényelmes, ha lábát felteszi az asztalra, így sokkal könnyebben elbóbiskolhat. A brit miniszterelnök ezt próbálta illusztrálni. Azt nem tudni, hogyan került fel a világhálóra, mert hogy nem a köznek szánták, az biztos. Azt azért meg lehet állapítani, nem Annegret Kramp-Karrenbauer éve volt az idei. Továbbra sem sikerült meggyőznie a német közvéleményt arról, hogy a 2021-ben leköszönő kancellár, Angela Merkel méltó utóda lenne. Ám nem csak a politikai képességével kapcsolatban merültek fel, hanem a humorérzéke sem működött a lehető legjobban. A stockachi karneválon egy viccesnek szánt monológot mondott el, amelynek egyik mondata így hangzott: „Nézzétek csak a mai férfiakat! Aki közületek nemrég Berlinben járt, láthatta a Latte-Macchiato-frakciót, ami a harmadik nem számára külön vécéket hoz létre. Ezeket azoknak a férfiaknak találták ki, akik nem tudják, hogy még szabad-e állva pisilniük vagy már le kell ülniük közben.” A micisapkában elmondott beszéd óriási vihart kavart, sokan ugyanis úgy vélték, a német kereszténydemokraták elnöke a transzszexuálisokon viccelődött. Németországban 2017-ben hosszú viták után a parlament megszavazta az azonos neműek házasságát, idén januártól pedig használják a harmadik, interszexuális nemet is az anyakönyvekben. A CDU elnöke nem kért bocsánatot, mondván, abszurd dolog lenne betiltani a viccelődést. Később mindenesetre tanult az esetből és a humorista Mario Barthot kérte fel márciusban humortanácsadójának. Matteo Salvininek érdekes éve volt. Már európai babérokra tört az olasz belügyminiszter, később azonban megcsalta a politikai szimata, így kormányon kívül rekedt. Belügyi tárcavezetőként nem éppen a visszafogott és diplomatikus kijelentések királyaként ismerték, előszeretettel rúgta össze a port Franciaországgal. Márciusban, egy Leonardo da Vinci halálának 500. évfordulóján rendezett sajtóértekezletén azt közölte, a francia nagykövettel azon dolgoznak, hogy a Mona Lisa kerüljön vissza Olaszországba. Később hozzátette, csak viccelt, „nincs szükség több nemzetközi válságra”. Giuseppe Conte mesteri fogással maradt az olasz kormány élén, bár nagy feltűnést keltett, hogy az új kabinetben a Luigi Di Maio lett a külügyek irányítója, akinek az angol nyelvvel is meggyűlik a baja. Kinevezése után vált népszerűvé a következő mém. Di Maio valamit magyaráz a kormányfőnek, alatta a felirat: „Már megtanultam a neved angolul. With you”. S valóban a „con te” magyarul azt jelenti, „veled”.