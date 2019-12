Megrongáltak egy 20 millió fontos Picassóta londoni Tate Modernben

Hivatalosan is kijelenthető, hogy Franciaország majd negyedszázad óta a leghosszabb ideig tartó munkabeszüntetéseket éli át. S egyelőre nem is látni az alagút végét.

Miközben a szakszervezetek derűlátóak annak kapcsán, hogy sikerül megakadályozniuk a kormány nyugdíjreformra vonatkozó terveit, a kabinet egyelőre ragaszkodik elképzeléseihez. Hétvégén ismét több ezren vettek részt a tüntetéseken. Sok sárgamellényes is megjelent, ami azt jelzi, hogy mozgalmuk újjáéledését remélik a tiltakozás mostani hullámától. Hétfőn már 26 napja tartottak a munkabeszüntetések. A héten tovább tart a közlekedési sztrájk, komoly zavarok várhatóak a vonatközlekedésben – közölte az SNCF vasúttársaság. Utoljára ilyen széleskörű megmozdulásra 1995-ben volt példa, amikor Jacques Chirac töltötte be az államfői, Alain Juppé pedig a kormányfői tisztséget. Akkor a téli hónapokban tartott sztrájkok bénították meg a közlekedést, s – ismétli magát a történelem – akkor is a nyugdíjreform váltotta ki a szakszervezetek tiltakozó megmozdulásait. A tüntetések mostani szervezői azt remélik, hogy a végkifejlet tekintetében megismétlődnek az akkori tüntetések, hiszen Juppé végül kénytelen volt engedni a sztrájkolóknak. A szervezők egyelőre eltökéltek, a befolyásos CGT szakszervezet elnöke, Philippe Martinez azt közölte, mozgalma továbbra is erős, s élvezi az emberek támogatását. Addig folytatják akcióikat, ameddig a kormány vissza nem vonja reformterveit. A Force Ouvriere érdekvédelmi szervezet szintén azt közölte, addig nem hajlandó meghátrálni, amíg a kormány nem tesz engedményeket. Vasárnap lesz már egy hónapja annak, hogy megkezdődtek a sztrájkok. Edouard Philippe miniszterelnök azonban egyelőre szintén eltökélt, s azt hangoztatja, hogy a január 22-én esedékes kormányülésen elfogadják a tervezetet. Ezért is várják nagy reményekkel Emmanuel Macron elnök újévi üzenetét, sokan azt remélik, hogy mégis engedményeket tesz. Ennek első lépése lehet, hogy a balettművészeknek már könnyítéseket ígért a kabinet, bár ennél sokkal többet várnak tőle. A kommunisták és más baloldali pártok felszólították az államfőt arra, tegyen lépéseket a megbékélés felé. Philippe miniszterelnök januárban kívánja folytatni a tárgyalásokat a szakszervezetekkel.