Úgy futottak a somogysárdi nyulak, mint a nyúl

A rendőrség közleményben büszkélkedik az "új" mentőhelikopterekkel, amelyeknek apró szépséghibája, hogy drágán, használtan, közbeszerzés nélkül vásárolták.

Kilenc használt, de "rendkívül jó állapotú", korábban Norvégiában működő helikoptert vásároltak mentési feladatokra - közölte a rendőrség a police.hu-n. Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs és pr-igazgatója hétfőn közölte az MTI-vel, hogy szolgálatba állt az összes magyar tulajdonú, korszerű mentőhelikopter az eddig bérelt osztrák gépek helyett. A kilenc helikopter robotpilótával, éjjellátó képességgel, valamint időjárásradarral is rendelkezik, így új képességekkel gyarapítják a magyarországi légi mentést. A gépek lélegeztető és újraélesztő, illetve ultrahang berendezésekkel is fel vannak szerelve - sorolta. A keddi rendőrségi közleményben az áll, hogy 2020 januárjától a rendőrség feladata a légi mentés technikai feltételeinek biztosítása. Ennek érdekében a HM EI Zrt. kilenc, korábban Norvégiában használt EC 135 P2+ típusú mentőhelikoptert vásárolt. A gépek karbantartása, lajstromozása és hatósági vizsgáztatása megtörtént. A mentőhelikopterek a légi mentési feladatok ellátására alkalmasak, a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. használatba vette őket - tették hozzá. A közleményben az áll, hogy 2020. január elsejétől a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. tulajdonosi jogait is a Készenléti Rendőrség gyakorolja ekkortól. A légi mentés egészségügyi szakmai irányítását a jövőben is az Országos Mentőszolgálat főigazgatója végzi - áll a közleményben. A közleményben arra nem tértek ki, hogy a közbeszerzés nélkül megvett gépek 7-14 évesek, 3 milliárdos vételárukból szakemberek szerint ugyanennyi újat is lehetett volna vásárolni. Ráadásul extra felszerelésük nagy részére a hazai viszonyok között semmi szükség - mondta a Népszavának még tavaly márciusban a hazai légimentés alapító szerzevezője, aki megjegyezte, hogy ezek a gépek nagyon nehezek. "Kíváncsi leszek, hogy a nyári 30-32 fokos melegben mennyi üzemanyaggal, milyen bevetési távolságra lesznek képesek" - mondta Túri Péter.