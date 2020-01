Napokon belül elküldték az őröket, akik beengedték Szélt és Hadházyt az Emmibe

„Stratégiai szempontok” – ezzel magyarázta a biztonsági cég, hogy több őrt is áthelyeztek a politikusok váratlan látogatása után.

Mi ezt megtettük Rétvári helyett: a helyszínen készült, lapunkhoz eljuttatott fotón tisztán kivehető a céglogó a vagyonőr egyenruháján. Ennek alapján a biztonságiak a PFM Holding Zrt. vállalatcsoportnak vagy a csoport valamelyik cégének dolgoztak.

Megkerestük a cégcsoportot, hogy választ kapjunk az ellenzéki politikusok által hiába feltett kérdésekre. Levelünkre Marton László, a holding stratégiai igazgatója válaszolt, akitől megtudtuk, hogy az érintett alkalmazottakat a csoporthoz tartozó Hunexteam Kft. alkalmazza, és valóban történtek áthelyezések – de nem a politikusok beengedése miatt, hanem „egyéb más stratégiai szempontokból”.

Hogy mik ezek a szempontok, azt Marton nem részletezte – azt se árulta el, hány áthelyezett őrről van szó – ám visszautasította a (meg sem fogalmazott) feltételezést is, hogy a vagyonőröket büntetésből küldték volna el. Szerinte már csak azért sem lehet szó szankcióról, mert az egyik érintett vagyonőr tíz nappal a történtek után év végi jutalmat kapott. Válaszából viszont az is kiderül, hogy az illetőt napokon belül elmozdították a Szalay utcai székházból.

A három évre szóló tendert közös ajánlattevőként a belügyminiszter volt cége, vagyis a Civil Biztonsági Zrt, a Hunex Team, a Valton-Sec Kft. és a PFM Biztonsági Kft. nyerték el. A Hunexben is szerepet vállaló Marton László az Opten cégadatbázisa szerint közel öt éven át volt a PFM Biztonsági Kft. ügyvezetője. Arról pedig már a G7 számolt be, hogy Marton 2010 és 2012 között vezérigazgatóként vezette a Civil Biztonsági Zrt.-t, miután Pintér Sándor belügyminiszter kiszállt a cégből. Nem mellékes, hogy az Opten cégadatbázisa szerint a PFM Holdingban és a PFM Zrt.-ben egy ideig tulajdonos volt a Tasnádi László volt rendészeti államtitkár tulajdonában és irányítása alatt álló BLK Corporation Kft. is - az egykori III/II-es tiszt Tasnádi Pintér bizalmi emberének számít, és jelenleg is a Civil Biztonsági Zrt. vezérigazgatója. A Valton-Sec esetében is ismert a kormányközeli kapcsolat: a jól menő biztonsági cégben kisebbségi tulajdonos Bessenyei István, akinek Felhő utcai villájáa költözött a Rogán-család, később pedig kiderült, hogy a luxusingatlant az azóta elvált asszonynak számító Rogán Cecília bérli.