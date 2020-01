Navracsics szerint egy éven belül eldől a Fidesz sorsa

Mucsányi Marianna helyett Siklósi Beatrix lesz a Kossuth Rádió csatornaigazgatója. A Papp Dániel vezette Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) rövid közleményben jelentette be, hogy Mucsányi „három év után, közös megegyezéssel” távozik posztjáról. Tiltakoznak a Közszolgálati Közalapítvány kuratóriumának ellenzéki delegáltjai.

Előzőleg a Media1 írt arról, hogy az összeférhetetlenségi szabályok miatt Mucsányinak mennie kell az állami rádió éléről. Férjét, Szadai Károlyt ugyanis a kormánypárti többség nemrég beválasztotta a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsába. Siklósi Beatrix, aki eddig a köztévé M5 csatornaigazgatója volt, kétes hírnevet szerzett a szakmában. A kétezres évek elején az antiszemita nézeteiről ismert David Irving történészt behívták abba az Éjjeli menedék című tévéműsorba, amelynek szerkesztője és műsorvezetője volt. 2009-ben a Magyar Gárda tagjainak jelenlétében, Horthy Miklós budapesti bevonulásának évfordulóján kitüntetést vett át a szélsőjobboldali ifjabb Hegedűs Loránt református lelkésztől. A hvg.hu később gazdag csokrot gyűjtött azokból a rasszista viccekből, náci-nyilas portálokról származó megosztásokból, amelyeket Siklósi a közösségi oldalán tett közzé. A nagy egyházak tiltakozással fogadták, amikor Siklósi Beatrixot 2014 őszén a vallási, nemzetiségi, külhoni és kiemelt projektek főszerkesztőjévé nevezték ki a köztévében. Erdő Péter bíboros, a katolikus püspöki kar elnöke, Bölcskei Gusztáv református püspök, a zsinat lelkészi elnöke, Gáncs Péter evangélikus elnök-püspök és Heisler András, a Magyarországi Zsidó Mazsihisz elnöke közös levelet küldött Szabó László Zsoltnak, az MTVA akkori vezérigazgatójának. „Siklósi Beatrix szerkesztő úrhölgy személyét elfogadhatatlannak tartjuk. Nyíltan kirekesztő és antiszemita megjegyzései, nyilatkozatai alkalmatlanná és hiteltelenné teszik az egyházi műsorok gondozására” – az azóta megszüntetett Népszabadság által ismertetett levélben a felekezeti vezetők így fejezték ki megdöbbenésüket, és arra kérték az MTVA vezérigazgatóját, hogy azonnal vonja vissza a döntést. Szabó László Zsolt eleget tett a felszólításnak: Siklósi Beatrix maradt ugyan főszerkesztő, de a vallási témák elkerültek tőle. Az akkori aláírók közül ketten (Bölcskei Gusztáv és Gáncs Péter) ma már nem töltenek be egyházvezetői pozíciót. Erdő Péter jelenleg nem elérhető, katolikus forrásokból ugyanakkor azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a bíboros részéről most nem várható tiltakozás. Korábban más volt a helyzet, hiszen Siklósi Beatrix kinevezése a vallási területre is szólt: ilyen esetekben egyeztetni kell az egyházakkal. Ezúttal valószínűleg a Mazsihisz sem fog tiltakozni, de – mondta lapunknak Heisler András – a jövőben „fokozottan figyelünk rá”, hogy a Kossuth Rádió mennyiben tesz eleget a közszolgálatiság kritériumainak.