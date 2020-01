Ötmilliós szerződést kötött a Szerencsejáték Zrt.-vel a kamionos cég, amit Szijjártó testvére vezet

A kamionversenyeket szervező Kft.-nél igazgatói feladatokat lát el Szijjártó Sarolta.

A Szerencsejáték Zrt. honlapjára most felkerült adatok szerint az állami cég tavaly nyáron 5 millió forint értékben kötött szponzorálási szerződést a Truck Race Promotion Kft.-vel, aminek jelenleg is a külügyminiszter testvére, Szijjártó Sarolta az operatív igazgatója - írja a 444.hu. G7 tavaly mutatott rá, hogy a kamionversenyeket szervező céget bőségesen ellátják állami pénzekkel, még Szijjártó Péter minisztériuma és háttérszerve is fizetett nekik 72 millió forintot tavaly egy konferencia szervezéséért. Szijjártó Saroltáék cége nem először kapott pénzt a Szerencsejáték Zrt.-től: az állami vállalat 2016-ban 5 millió forintot, 2018-ban pedig már 71 millió forintot adott nekik.