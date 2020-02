Djokovic nyolcadszor bajnok és újra világelső

A Szusza Ferenc Stadionba visszatért Újpest 1-0-ra kikapott a MOL Fehérvártól a labdarúgó OTP Bank Liga 18. fordulójának zárómérkőzésén, szombaton.

OTP Bank Liga, 18. forduló: Újpest FC-MOL Fehérvár FC 0-1 (0-0) Szusza Ferenc Stadion, 1125 néző, v.: Pintér gólszerző: Petrjak (84.) sárga lap: Heris (51.), illetve Fiola (79.) Újpest: Banai - Pauljevic, Heris, Litauszki, Burekovic - Simon (Perosevic, 77.), Onovo (Koszta, 89.), Nwobodo, Calcan (Bjarnason, 57.), Zsótér - Novothny Fehérvár: Kovácsik - Fiola, Juhász R., Musliu, Stopira - Pátkai, Elek (Bamgboye Funsho, 84.) - Houri, Kovács I., Milanov (Petrjak, 62.) - Futács (Hodzic, 72.) Az első félidő feléig gyenge iram mellett a mezőnyben gyűrték egymást a csapatok, utána viszont már a kapuk közelébe is eljutottak, de a kevés lehetőség egyikében sem volt gólveszély. Bátrabb és lendületesebb támadójátékot vállalt fel a szünet után a Fehérvár, ennek eredményeként beszorította az Újpestet a saját térfelére, és a kaput is veszélyeztette. Húsz perc után jött ki a szorításból a hazai együttes, a kapura azonban a fehérváriak jelentettek némi veszélyt, és a vendégek két cserejátékosa, Hodzic és Petrjak a 84. percben összehozta a győzelmet érő találatot. Az Újpest pályaválasztóként a kilencedik szezonbeli mérkőzésén két győzelem és két döntetlen mellett az ötödik vereségét szenvedte el, míg a Fehérvár vendégként továbbra is veretlen, két döntetlen mellett hetedszer nyert.

Eredmények Kisvárda Master Good-Ferencvárosi TC 1-2 Budapest Honvéd-Mezőkövesd Zsóry FC 1-2 Diósgyőri VTK-Kaposvári Rákóczi FC 2-0 Paksi FC-ZTE FC 2-0 Puskás Akadémia FC-Debreceni VSC 0-0