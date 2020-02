Megköttetett a koalíció, ultranacionalista kormányfőt kap Koszovó

A kézmosás hiánya és a rossz higiéniai körülmények megnövelik a fertőzés veszélyét.

Nemcsak cseppfertőzéssel, hanem az emésztőrendszeren keresztül is terjedhet az új koronavírus kínai kutatók szerint - számolt be a Hszinhua kínai állami hírügynökség vasárnap. A vuhani egyetem Zsenminpi kórháza és a vuhani virológiai intézet szakértői több beteg székletmintájának és végbélnyílásának vizsgálatát követően jutottak erre a következtetésre. A Hszinhua szerint



Csodálatos gyógyulás Thaiföldön

Két thaiföldi orvos azt állítja, hogy HIV-gyógyszerekkel és egy influenzaelleni orvosság kombinációjával sikeresen kezelnek egy koronavírusos beteget - írta a Bangkok Post című thaiföldi napilap vasárnap. A páciens egy 71 éves kínai nő, akit január 29-én súlyos tünetekkel vittek be a bangkoki Rajavithi kórházba. Orvosai, Kriangsak Atipornvanich és Suebsai Kongsangdao azt állítják, hogy 48 óra alatt javulást értek el. A használt influenza-gyógyszer az oseltamivir, ami a MERS koronavírus kezelésére is használatos. HIV-gyógyszerből kettőt használtak, az egyik a lopinavir, a másik pedig a ritonavir. Kriangsak szerint Kína már eddig is alkalmazott HIV-gyógyszereket az új koronavírus fertőzöttjein.