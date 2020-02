Elvitték a hatost: valaki 715 millióval lett gazdagabb

Az 1890 körül épült hidat gyalogosok és autósok is használták. Most több mint egy kilométeres kerülőt kell tenniük - számolt be a köztévé híradója.

A Pest megyei településről bejelentkező tudósító azt mondta: szombat délután egy arra járó kocogó vette észre, hogy elkezdett omlani a híd. A polgárőrség lezárta a helyszínt. A katasztrófavédelem kereső kutyákkal érkezett a helyszínre, mert nem tudták, nincs-e valaki a törmelékek alatt. A híd egy részét munkagépekkel elbontották, a híd másik részéhez viszont nem mertek nyúlni, mert attól félnek, hogy az utca is beomolhat. Remélik, hogy meg lehet menteni a hidat. A kár százmilliós nagyságrendű - hangzott el.