Hamar véget ér a februári tavasz, csütörtökön már mínusz 8 fok lehet

Esős és szélviharos lesz szinte az egész jövő hét.

Hétfőn jobbára erősen felhős idő várható, nagyobb felszakadozások főként az északkeleti megyékben fordulhatnak elő. A reggeli, délelőtti órákban még szórványosan eshet az eső, záporeső, ezt követően viszont átmenetileg csökken a csapadékhajlam. A nyugatias szél többször megerősödik, néhány helyen viharossá is fokozódik. A Délnyugat-Dunántúl lesz a legkevésbé szeles vidék.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 11 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 7 és 14 fok között várható.

Kedden több helyen várható eső, zápor, késő délutántól havas eső, a hegyekben havazás is. Nagy területen viharossá fokozódik a szél. A minimumhőmérséklet 3-8, a maximumhőmérséklet 4-13 fok között alakul, de néhol már napközben csökkenni fog a hőmérséklet.



Szerdán szórványosan alakul ki zápor, hózápor. Sokfelé viharos lesz szél. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 4, a legmagasabb hőmérséklet 2-7 fok között alakul.



Csütörtökön főként északkeleten, keleten alakulhat ki elszórtan havazás, hózápor, havas eső. Többfelé erős lesz a szél. A leghidegebb órákban mínusz 8 és 0 fok között, napközben plusz 1 és 6 fok között alakul a hőmérséklet.



Pénteken a rövid napos időszakok mellett néhol előfordulhat hózápor, havas eső zápor. A szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. A minimumhőmérséklet többnyire mínusz 2 és plusz 4 fok között alakul, de a havas, derült, kevésbé szeles tájakon mínusz 4 foknál hidegebb is lehet. A maximumhőmérséklet plusz 1 és 8 fok között valószínű.



Szombaton és vasárnap nem valószínű számottevő csapadék. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hőmérséklet szombaton mínusz 5 és plusz 1, vasárnap mínusz 5 és 0 fok között alakul. A nappali maximumok szombaton plusz 1 és 6, vasárnap plusz 2 és 7 fok között alakulnak - olvasható az előrejelzésben.

Időjárási helyzet Európában

A hétvégén, hét elején anticiklon teszi kellemessé, helyenként már-már nyáriassá az időjárást a Földközi-tenger mellett. Sokat süt a nap, kevés a felhő, a hőmérséklet pedig többnyire kevéssel 20 fok alatt alakul, de a spanyol tengerparton 23, 27 fok is előfordul. Ettől a térségtől északra egymást érik az időjárási frontok, és sokfelé fúj erős vagy viharos nyugatias szél. Nyugat-Európában, illetve a Kelet-európai-síkságon több, másutt kevesebb felhő borítja be az eget, és szórványosan fordul elő eső. Havazás csak a hegyekben, illetve Oroszország európai részének keleti felén, valamint Finnországban és Lappföldön fordul elő. Ahol havazik, ott fagypont alatt alakul a csúcshőmérséklet, de Észak-Skandináviában, ahol csupán 5 órára jön fel a nap, -10 foknál is hidegebb van, sőt a Kola-félszigeten -30 foknál nem volt "melegebb". Kontinensünk legnagyobb részén azonban a változékony idő ellenére nincs hideg, több fokkal az évszakos átlag fölött alakul a hőmérséklet, többnyire 9 és 15 fok között változik, de a Balkán-félsziget alacsonyabb helyein néhol 20 fokot is mérnek. Alapvetően nyugatról kelet felé csökkennek a maximum értékek. Hétfő estig a Kárpát-medencében továbbra is szeles és enyhe idő várható szórványosan esővel, záporral.