Startupverseny: felvillanyozó ötleteket várnak

A Mészáros Lőrinc-féle Opus pályázik az E.ON Energiakereskedelmi Kft.-re. Az ügylettel csak az üzleti áramkereskedelem kerülne át, a lakossági nem.

Az Opus Global kötelező érvényű ajánlatot tett az E.On Energiakereskedelmi Kft.-re – tette közzé reggel a kormányfői strómanként számon tartott Mészáros Lőrinc tőzsdei cége. Az árajánlatba nem avatták be a közönséget. Az iratból kiderül, hogy a német E.ON pályázatot írt ki az energiakereskedelmet végző kft.-je eladására. Most az utolsó tárgyalási körbe került – meg nem nevezett – jelentkezők dolgozhatják ki végső ajánlatukat. Habár az elérhető nyilvános dokumentumok szerint az E.On Energiakereskedelmi Kft. végzi az országos lakossági áramszolgáltatást is, az Opustól kapott információnk szerint a lakossági üzletág az esetleges ügyletnek nem része. (Cikkünk korábbi változatában ennek ellenkezőjéből kiindulva vontunk le téves következtetéseket, amiért az érintettek elnézését kérjük.) Az E.ON Energiakereskedelmi Kft. országosan mintegy 22 ezer üzleti ügyfél részére értékesít villamosenergiát. Az E.ON Hungária Zrt. lakossági fogyasztói üzletága nem része az esetleges ügyletnek – írják lapunknak. (Megjegyzendő: az E.ON az interneten lakossági üzletszabályzat címén továbbra is az E.ON Energiakereskedelmi Kft.-ét közli. Az E.ON nem tette közzé, hogy leválasztotta a lakossági üzletágát a kft.-ről. Az elérhető adatokból most az nem egyértelmű, hogy jelenleg tulajdonképpen mely cég szolgáltat áramot az E.ON területén a lakosságnak.) Mindazonáltal más forrásból is megerősítették a számunkra: az eladási csomagnak nem része a lakossági szolgáltatás, az marad az E.ON Hungáriánál. Mi több, az E.On az üzleti gázszolgáltatási tevékenységet is megtartja. A kötelező ajánlat jelentősége abban áll, hogy a BNP Paribas által végzett értékelés alapján a végső tárgyalási körbe bejutott lehetséges vevőjelöltek számára nyílik lehetőség a végső ügyleti iratok kidolgozására – közölte lapunk megkeresésére az Opus. Elemzők szerint a tőzsdei vevőjelölt részéről fontos váltás, hogy egyes hazai energiahálózatok (a Tigáz, illetve az E.ON Titász) után a kereskedelemre is kiterjesztik érdeklődésüket. Ennek kapcsán a cég lapunkkal azt közölte: az E.ON Energiakereskedelmi Kft.-re adott ajánlattal stratégiai céljuk Magyarországról kiindulva egy közép-európai áram- és gázpiaci ajánlatcsomag kidolgozása. Az ügy kapcsán az E.ON Hungáriától mindössze annyit közöltek lapunkkal, hogy az érintett kérdésben jelenleg is az Európai Bizottság által felügyelt pályázat zajlik, így a bejelentést nem tudják kommentálni. Az ügyletre eszerint az E.ON és az RWE Innogy nevű németországi leányvállalata közötti, összetett, a hazai közműiparra is komoly hatást gyakorló eszközcsere nyomán került sor. Az Európai Bizottság csak annak fejében adta áldását az ügyletre, ha az E.ON megválik magyarországi kereskedelmi üzletágától. Bár a jelek szerint a lakossági ellátást egész mostanáig szintén az E.ON Energiakereskedelmi Kft. végezte, a 2,5 millió hazai háztartás áramellátása tényleg nem tűnik túl kapósnak. Az E.ON e tevékenységét 2007-ben külön cégbe, az E.ON Energiaszolgáltató Kft.-be szervezte, ám azt 2017-ben teljesen lerongyolódva, évi több milliárdos veszteségektől mínuszba csúszott vagyonnal olvasztotta be a most eladásra szánt E.ON Energiakereskedelmi Kft.-be. Utóbbi társaság legutolsó elérhető, 2018-as pénzügyi beszámolójában külön feltüntetett, „egyetemesnek” hívott lakossági szolgáltatás arra az évre még brutálisabb, 17 milliárdos buktát mutat. Más tevékenységeik révén ugyanakkor a kft. egészének veszteségét sikerült „csak” 3,5 milliárdosra kihozni, miközben az azt megelőző 2017-es évben lakossági ellátás híján még négymilliárdos profitot értek el.Szakértők arra számítanak, hogy a lakossági áramszolgáltatás hosszú távon az állami MVM-hez kerülhet. Az MVM – a tulajdonában lévő NKM-en keresztül – már ma szolgáltatja az áramot a háztartásoknak Dél-Magyarországon (egyszersmind birtokolva az ottani hálózatot is). Az állami energiacsoport a német eszközcsere tovagyűrűző hullámán tavaly év végén bejelentkezett az ÉMÁSZ áramhálózatra, illetve a hazai E.ON-érdekeltségeket összefogó E.ON Hungária negyedére is.



