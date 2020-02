Egy felmérés szerint rövidebb ideig takarékoskodnak a lakásvásárlók

Február végéig jelentkezhetnek ígéretes újításaikkal az innovatív fejlesztők az MVM EDISON startupversenyre. A 2016 óta minden évben megrendezett seregszemle győztesei akár 50 millió forintos tőkeinjekcióban is részesülhetnek. A verseny idén új kategóriákkal bővül: az energiatermelést és felhasználást forradalmasító megoldásokon túl a jövő otthonait, városait, a digitális infrastruktúrát, illetve a pénzügyeink digitalizálását segítő fintech megoldásokat szolgáló ötletekkel is nevezhetnek a fejlesztők. A kiírók az országhatárokon belülről és kívülről is várják startupok, spinoffok, kis- és középvállalkozások, valamint felsőoktatási hallgatók és magánszemélyek innovációit a versenyre – a jelentkezés feltétele a magyar állampolgárság, lakóhelytől függetlenül. A négy éve elindított EDISON projekt a kezdetektől azzal a céllal futott, hogy az újító ötletek megvalósulásához szakértői segítséget és akár befektetést is nyújtson, miközben felkutatja a jövő legígéretesebb kreatív, piacképes fejlesztéseit. A korábbi évekhez hasonlóan a február végéig beérkezett pályázatok első körös értékelése után továbbjutó nyolc csapat ezúttal is a második fordulót jelentő komplex fejlesztői és üzleti képzési programba kerül. A legígéretesebb ötleteket az MVM Csoport inkubátor cége, a Smart Future Lab csapata segíti befektetésre érett, „startup-ready” termékekké, szolgáltatásokká formálni. A május végi döntőn szakmai zsűri választja ki a legjobb pályázatokat. Az első három helyezett csapat három, kettő, illetve egymillió forint támogatást kap, és mindhárom team részt vehet a Lisszabonban megrendezett Web Summit 2020 rendezvényen, illetve minden tag egyéves LinkedIn Premium Business előfizetést is kap. A legjobbaknak emellett a későbbiekben esélye lehet egy legfeljebb 50 millió forint értékű „magvető” befektetés elnyerésére a Smart Future Lab Zrt.-től.A szervezők 2020. február 29-ig várják a jelentkezéseket a www.mvmedison.hu címen