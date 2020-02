Elhunyt Bonn Ottó

Kérdésessé vált a franciák elleni keddi világliga-selejtező megrendezése.

A viharos nyugat-európai időjárási viszonyok miatt Frankfurtban rekedt a magyar férfi vízilabda-válogatott, így kérdésessé vált a franciák elleni keddi világliga-selejtező megrendezése. A vlv.hu szakportál beszámolója szerint Märcz Tamás szövetségi kapitány Európa-bajnok együttese hétfőn kora reggel indult el, s a német nagyvárosba még elért, de nem tudta folytatni az útját. Az eredeti tervek szerint a gárda Frankfurtból Bordeaux-ba repült volna tovább, ahonnan busszal utazna Limoges-ba, a keddi összecsapás helyszínére, de járatát törölték. A csapat jelenleg a légitársaság által biztosított szálláson tartózkodik, és kedden reggel utazhat tovább, de nem Bordeaux-ba, hanem Toulouse-ba, ahonnan mintegy négyórás buszút következik majd, így nemcsak a hétfő (ma) esti, hanem a kedd délelőtti edzés is kiesik.



„Eleve nem volt egyszerű jó megoldást találni Limoges megközelítésére. Azt gondolom, a legjobbat választottuk, de arra nem lehetett számítani, hogy a viharok miatt a légi közlekedést korlátozzák” – idézte a szaklap a szövetségi kapitányt.

Märcz Tamás instrukciója a januári EB-döntőn Fotó: Ladjánszki Máté / Népszava

Hozzátette, még egyáltalán nem biztos, hogy sikerül elindulniuk Frankfurtból, ez az időjárási helyzet függvénye lesz. A szakember megjegyezte, már tájékoztatták a nemzetközi szövetség (FINA) illetékeseit a kialakult helyzetről, a szervezet pedig úgy reagált, hogy lehet alternatív időpontja az összecsapásnak, ugyanakkor Märcz Tamás hangsúlyozta, „valamilyen úton-módon” mindenképpen szeretnék a kijelölt időpontban lejátszani a találkozót. Hozzáfűzte, a mérkőzés játékvezetői is hasonló problémával küzdenek, így az is megtörténhet, hogy a magyar csapat időben odaér, de a bírók nem. A magyarok novemberben az oroszok legyőzésével kezdték a sorozatot, ha most is nyernek, akkor csoportelsőként jutnak a márciusi negyeddöntőbe.