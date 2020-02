Titkolták a volt perui nagykövet gyerekpornós ügyét

A per várhatóan márciusban kezdődik.

Már tavaly novemberben vádat emelt a Fővárosi Főügyészség Kaleta Gábor volt perui nagykövet ellen a Budai Központi Kerületi Bíróságon, de az ügyről a vádhatóság és az Külügyminisztérium is hallgatott – írta az Index . A hírportál számolt be először arról, hogy Kaleta egy nagyobb nemzetközi gyermekpornográfia-hálózat lefülelésekor a perui hatóságok látókörébe került. AKaleta számítógépén több ezer gyerekpornó-felvételt találtak. A nagykövetet visszarendelték Budapestre. Pontosabban az Index értesülései szerint egy nap megjelent két férfi Peruban a külképviselet épületénél, lehívták a nagykövetet a bejárathoz, elvették a mobiltelefonját és magukkal vitték. Korábban a külügyben dolgozó forrásaink szerint legvalószínűbb, hogy a tárca fennhatósága alá tartozó Információ Hivatal munkatársai járhattak el. Ők – mint forrásunk fogalmazott – „elkísérték” a nagykövetet és felügyelték, hogy „a jó repülőgépre” szálljon fel. Kaleta megbízását tavaly áprilisban megszüntették, Áder János köztársasági elnök a rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti rangjától is megfosztotta. A hírportál információit időközben a Fővárosi Főügyészség közvetve megerősítette: a hírekben megjelent részletek illenek arra az ügyre, amelyben az ügyészség már 2019 novemberében vádat emelt. A per várhatóan márciusban kezdődik. Ha hatóság gyanúja beigazolódik, akkor Kaletát akár három évre is ítélhetik.