Nyert a Ferencváros és a Mezőkövesd, kikapott a Zalaegerszegtől az Újpest

A Puskás Akadémia a Kisvárda csapatát, a Diósgyőr a Paksot győzte le, a sereghajtó Kaposvár pedig 1-0-ra kikapott a Budapest Honvédtól.

Az éllovas Ferencváros 1-0-ra legyőzte a vendég MOL Fehérvárt a labdarúgó OTP Bank Liga 21. fordulójának rangadóján szombaton, így nagy lépést tett a címvédés felé. Nagy iramban kezdődött a találkozó, melyen tíz perc elteltével került mezőnyfölénybe a hazai együttes. A Fehérvár beszorult a saját térfelére, ritkán tudott támadást vezetni, és akkor is alig lépte át a felezővonalat. Eközben a Ferencváros a lendületes – és kapufáig is jutó – Nguen, valamint a nagy kedvvel játszó Isael vezetésével állandó veszélyt jelentett és több helyzetet dolgozott ki. Kovácsiknak végig koncentrálnia kellett, háromszor pedig bravúrral avatkozott játékba a vendégek kapusa. A szünet után gyorsan vezetéshez jutott a házigazda csapat – remek akció lezárásaként Zubkov a Juhász blokkjáról lecsorgó labdát két lépésről vágta a kapuba –, ennek eredményeként bátrabb játékot vállaltak fel a vendégek, és kijöttek a szorításból. A folytatás küzdelmes mezőnyjátékot hozott, mindkét oldalon sok szabálytalansággal. A Fehérvárnak is volt bő 15 perce, amikor irányította a játékot, de a kapura nem jelentett veszélyt. A hajrában Varga Roland harcolt ki büntetőt – a szabálytalankodó Elek Ákost második sárga lappal kiállították –, de Isael tizenegyesét Kovácsik kivédte. A két együttes a 100. bajnoki mérkőzését játszotta, a Ferencváros – 28 döntetlen és 26 vereség mellett – a 46. győzelmét aratta. A bajnokságban a Ferencváros veretlenségi sorozata 17 meccse tart, pályaválasztóként pedig 47 találkozón nem talált legyőzőre. A Fehérvár a bajnokságban először kapott ki vendégként a mostani idényben.

A Mezőkövesd 3-1-re nyert a Debrecen otthonában. Lendületesen kezdte a mérkőzést a Debrecen, az első félórában kétszer is bravúrral kellett védenie a vendégek kapusának. A hazaiak birtokolták többet a labdát, mégis az ellentámadásokból veszélyeztető Mezőkövesd szerezte meg a vezetést, sőt a vendégek még a szünet előtt megduplázták előnyüket. A második félidő elején a csereként beállt Silye szerzett újabb gólt. A hazaiaknak a hosszabbításban sikerült szépíteniük, ám a pontszerzésre nem volt esélyük.



Eredmény: Zalaegerszegi TE-Újpest FC 2-1 (1-1) ZTE Aréna, 3089 néző, v.: Iványi gólszerzők: Radó (28., 72.), illetve Calcan (17.) sárga lap: Litauszki (44.), Nwobodo (60.), Bacsa (87.) Zalaegerszegi TE: Demjén - Szépe, Lesjak, Bedi, Bolla - Katelarisz, Mitrovic - Stieber (Katanec, 67.), Radó, Bőle - Ikoba (Barczi,82.) Újpest FC: Banai - Balázs B., Heris, Litauszki, Ristevski - Onovo, Nwobodo - Pauljevic, Rácz B. (Bacsa, 80.), Calcan (Csongvai, 58.) - Perosevic (Novothny, 63.)

A Zalaegerszeg hazai pályán 2-1-re legyőzte az Újpestet. A hazaiak kapusa a találkozó elején kis híján góllal ajándékozta meg az Újpestet, de Onovo hatalmas helyzetben rontott. Ezzel együtt gyorsan előnybe kerültek a lila-fehérek, bő negyedóra elteltével érett góllá a fölény. Ezt követően hosszú percek teltek mezőnyjátékkal, majd szinte a semmiből egyenlített a ZTE. A második félidő eleje Banairól, a vendégek kapusáról szólt, aki remek védésekkel őrizte az eredményt csapatának, a 72. percben azonban már ő is tehetetlennek bizonyult Radó második találatánál. A fővárosiak előtt adódott egy óriási egyenlítési lehetőség az utolsó pillanatokban, de ez kimaradt. A ZTE kispadján bajnoki mérkőzésen először ült a héten kinevezett Márton Gábor, aki a Magyar Kupában szerdán az NB III-as Lipót otthonában elszenvedett 3-1-es vereséggel debütált. A találkozó előtt mindkét gárda nyeretlen volt tavasszal, a negatív sorozatot így a ZTE szakította meg, amely ráadásul 2010. október 2-a óta először győzte le az Újpestet bajnoki találkozón.



A Puskás Akadémia házigazdaként 3-1-re legyőzte a Kisvárda csapatát. A házigazda felcsútiak kezdtek jobban, ráadásul a 21. percben a vendégek román játékosa, Cornel Alexandru Ene piros lapot kapott, mert buktatta a gólhelyzetben lévő Slagveert. A kiállítás utáni szabadrúgást Gyurcsó Ádám a keresztlécre lőtte, de a 36. percben megszerezték a vezetést a felcsútiak: Szolnoki Roland jobb oldali beadása kissé lecsúszott, de ezzel becsapta Dombó Dávidot, és a labda a kapus felett a hálóban kötött ki. A második félidő elején a Kisvárda is eltalálta a keresztlécet, majd a Puskás Akadémia gólját szabálytalanság miatt érvénytelenítették. A 66. percben Vanecek növelte a hazaiak előnyét, majd kilenc perccel később Urblík volt eredményes, mindketten Gyurcsó beívelése után szerezték góljukat. A 3-1-es végeredményt a csereként beállt Gosztonyi András alakította ki a 81. percben. A felcsútiak öt bajnoki mérkőzés óta veretlenek, ráadásul megszakították hat meccsből álló hazai nyeretlenségüket, hiszen odahaza legutóbb október 19-én győztek. A Kisvárdának ez volt sorozatban a hatodik nyeretlen bajnoki találkozója idegenben.

Eredmény: Puskás Akadémia FC-Kisvárda Master Good 3-1 (1-0) Felcsút, 821 néző, v.: Bogár gólszerzők: Szolnoki (36.), Vanecek (66.), Urblík (75.), illetve Gosztonyi (81.) sárga lap: Urblík (47.), Vanecek (58.), illetve Protic (59.), Bumba (72.), Lucas (82.) piros lap: Ene (21.) Puskás Akadémia FC: Hegedüs - Nagy Zs., Hadzsiev, Meissner, Szolnoki - Knezevic (Varga J., 77.), Slagveer (Sós, 83.), Plsek, Urblík - Vanecek (Mebrahtu, 86.), Gyurcsó Kisvárda Master Good: Dombó - Protic, Ene, Theodorosz, Melnyik - Grozav, Bumba, Lucas, Sassá (Gosztonyi, 71.) - Tischler (Obradovic, 58.), Viana (Rubus, 25.)

A Diósgyőr 2-0-ra legyőzte a vendég Paksot. Az első félidőben jellemzően a hazaiak irányítottak, és egy szép támadás végén megérdemelten szerezték meg a vezetést. A Paks próbálkozott becsülettel, de nagy védésre nem tudta kényszeríteni a DVTK kapusát. Fordulás után majdnem megduplázta az előnyét a Diósgyőr, ám a gólvonalról sikerült mentenie a vendégek védőjének. A Paks tíz perc után támadóbb felállásra váltott, de a hazai védelem és Danilovic kapus állta a sarat. A hajrához közeledve egy gyors ellentámadásból másodszor is betalált a DVTK, ezzel eldőlt a három pont sorsa. A borsodi együttes két nyeretlenül megvívott bajnoki után nyert ismét, a Tolna megyeiek pedig egymás után második vereségüket szenvedték el.



Eredmény: Diósgyőri VTK-Paksi FC 2-0 (1-0) Diósgyőr, 3245 néző, v: Vad II gólszerző: Ivanovski (28.), Hasani (79.) sárga lap: Kelemen (34.), Lenzsér (38.), Szélpál (53.) DVTK: Danilovic - Vági, Polgár, Brkovic, Sesztakov - Márkvárt (Egerszegi, 83.), Iszlai - Hasani, Rui Pedro (Molnár, 66.), Kiss T. - Ivanovski (Tabakovic, 72.)

A sereghajtó Kaposvár 1-0-ra kikapott a vendég Budapest Honvédtól. Davide Lanzafame remek egyéni megmozdulásának köszönhetően gyorsan vezetést szerzett a Honvéd. A szünet után szűk negyedórára beszorította ellenfelét a hazai csapat, amely egy ziccerig is eljutott, a folytatásban azonban kiegyenlítettebbé vált a játék. A Honvéd nem erőltette a támadásokat, elsősorban az eredmény tartására törekedett, és végül sikerrel járt. A vendégcsapat sorozatban harmadik meccsén nem kapott gólt az OTP Bank Ligában.