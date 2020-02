Egyre több tisztviselőt meneszt a koronavírus kapcsán Peking

Az ellenük felhozottak éppen azok, amikkel a pekingi kormányt vádolják az emberek, leváltásuk eszköz lehet a közfelháborodás csitítására.

Újabb tisztviselőket menesztettek az új koronavírus okozta járvány gócpontjának számító kínai Hupej tartományban, mert "nem voltak képesek felügyelni a kór megakadályozásával összefüggő feladatokat" - derült ki a tartományi pártszervezet fegyelmi és ellenőrzési bizottságának vasárnapi közleményéből. A menesztett tisztviselők között van Vuhan város Hungszan körzetének helyettes vezetője, valamint a Huangkang város közelében lévő Csicsun megye helyettes vezetője. Mindkét terület a járvány terjedésének szempontjából a leginkább érintettek közé tartozik. Jünhszi megyében is pártvezetőket mentettek fel tisztségükből.

Az ellenük felhozott indoklások között szerepeltek a járvány kezelésével kapcsolatos jogsértések és szabálytalanságok, köztük az, hogy nem tettek lépéseket a fertőzésgyanús esetek kivizsgálására, a statisztikában pedig szándékosan alulbecsülték a megbetegedések számát, hamis adatokat közöltek, nem tettek komoly erőfeszítéseket a járvány megfékezésére, és felszínes jelentéseket készítettek a lehetséges fertőzések mértékéről.



A fentiek éppen azok, amikkel a járvány kitörése óta a pekingi vezetést vádolja egyre több kínai, a cenzúra ellenére is. Az indulatokat felkorbácsolta az is, hogy nemrég meghalt a fertőzés miatt az az orvos, aki először figyelmeztetett nyilvánosan a járvány terjedésére, válaszként pedig először megpróbálták elhallgattatni őt. Napokkal később pedig eltűnt a kínai koronavírus-járvány leghitelesebb tudósítója, amire válaszként már szólásszabadságot is követelő, nyilvános tiltakozás kezdődött az interneten. A tisztviselők menesztése eszköz lehet a közfelháborodás csitítására.