Elhalasztották a Juventus-Inter rangadót a koronavírus miatt

Öt olasz bajnoki mérkőzés is elmarad, a találkozókat május 13-án pótolják.

Öt élvonalbeli mérkőzést elhalasztottak szombaton az olasz labdarúgó-bajnokságban a koronavírus-járvány terjedése miatt, köztük a Juventus-Internazionale rangadót is. Az olasz liga közlése szerint valamennyi találkozót május 13-án pótolják. Olaszország derbije mellett az AC Milan-Genoa, a Parma-Spal, a Sassuolo-Brescia és az Udinese-Fiorentina összecsapásra nem kerül sor a mostani hétvégén. A mérkőzéseket az eredeti tervek szerint zárt kapuk mögött rendezték volna, de a liga szerint sem a szurkolók, sem a közvetítők nem támogatták a nézők nélküli meccseket, továbbá a klubok is aggódtak a kieső jegybevételek miatt. Múlt héten hasonló okok miatt négy találkozó maradt el a Serie A-ban, csütörtökön pedig az Internazionale zárt kapuk mögött fogadta a bolgár Ludogorec csapatát az Európa-ligában. A mostani, 26. fordulóból így öt találkozóra kerül sor, közülük a hétfői Sampdoria-Hellas Verona összecsapáson nem lesznek nézők. A koronavírus decemberben Kínában ütötte fel a fejét, és továbbra is ott regisztrálják a megbetegedések és a halálesetek túlnyomó részét. A fertőzés ugyanakkor már több mint 50 országban megjelent. A COVID-19 nevű kórokozó ismert fertőzöttjeinek száma világszerte meghaladja a 83 ezret, a halálos áldozatok száma 2800 felett van. A vírus európai gócpontja Olaszország, ahol péntek estére 21-re emelkedett a halottak és 821-re a fertőzöttek száma.