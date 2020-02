Továbbra sincs koronavírus-fertőzött Magyarországon, a megelőzés a V4-csúcson is téma lesz

Eddig 115 mintát vizsgáltak meg a magyar hatóságok, de mind negatívnak bizonyult.

Továbbra sincs koronavírussal fertőzött ember Magyarországon - mondta a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs szóvivője, Láng-Bognár Kinga szombati sajtótájékoztatóján. Az MTI tudósítása szerint hozzátette, eddig



Az információs zöldszámot csaknem 1200-an hívták, az e-mail-címre több mint 500 levél érkezett.

- jelentette ki Samu Attila, a Belügyminisztérium sajtófőnöke. A kivizsgálásuk során bebizonyosodott, hogy nem fertőzöttek. Azzal kapcsolatban, hogy Szlovákiában közúti ellenőrzéseket rendeltek el a járvány miatt, azt mondta: Magyarországon nincs ilyen korlátozás, a határok nincsenek lezárva, és nincs egészségügyi zárlat sem, ugyanakkor a schengeni határokon és a repülőtereken a megszokottnál szigorúbb az ellenőrzés.

Kérdésre Samu arról is beszélt, hogy köszönik a saját operatív törzset létrehozó Budapest megkeresését, és tanulmányizták azt. A cselekvést azonban kizárólag a maga feladatának gondolja az állam, és majd szól, ha szüksége van segítségre. Hasonló a helyzet az önkormányzatokkal: örülnek, hogy nem tétlenek, de Samu egyedül abban látja hasznosíthatónak szorgalmukat, hogy a kormány üzeneteit helyi fórumokon is célba tudják juttatni.



Visegrádi kormányfői csúcstalálkozót tartanak szerdán Prágában, az értekezleten a többi között megvitatják a koronavírus terjedése miatt kialakult helyzetet is - erősítette meg szombaton a CTK hírügynökségnek Andrej Babis cseh kormányfő. A CTK szerint a találkozóról először adott hírt szombaton a Twitteren, és azt írta, hogy Varsó javasolta az értekezlet megtartását. "A V4 országok találkozója az időszerű európai helyzettel fog foglalkozni. Szeretnénk előkészíteni a koronavírussal kapcsolatos megoldásokat és megerősíteni az együttműködést" - írta korábban Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő is. Babis szerint eddig egyetlen visegrádi országban sincs még koronavírusos beteg.

„Harmincasával viszik” a lisztet

Bár Magyarországot még nem érte el a koronavírus és a szakértők szerint pánikszerű nagybevásárlásokra sincs szükség, egy VII. kerületi szupermarketben szombat délután elfogyott a liszt. Nem csupán búzafinomlisztből nem volt egyetlen darab sem, hanem semmilyen más lisztből sem. A pénztárosnő félig nevetve, félig szörnyülködve mesélte, hogy az emberek „harmincasával viszik”. Az mfor.hu szombaton arról írt: az első látásra meglepő árucikkek intenzív felhalmozása is megkezdődött, tömegesen rendelik az emberek a pelenkát és a bébiételt. Az ország legnépszerűbb baba-mama webshopja, a pelenka.hu legalábbis szerdáról csütörtökre 500 százalékos forgalomnövekedést regisztrált az említett termékkategóriákban. De nem csak ezeket kapkodják el az emberek. Csereklei Zoltán kereskedelmi igazgató a portál érdeklődésére elmondta, hogy webshopuk a járványveszély miatt elkezdett kézfertőtlenítőket és védőmaszkokat is árusítani, melyek szintén slágertermékké váltak, mert ezek a cikkek a patikákban már jellemzően elfogytak. Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) csütörtökön közölte: bár egyes tartós élelmiszerek iránt megnőtt a kereslet, nem kell áruhiányra számítani, és indokolatlan a lakossági felhalmozás. Kiemelték: néhány esetben előfordulhat, hogy egy-egy rövidebb időszakban egy-egy áruházban bizonyos tartós élelmiszerek feltöltési üteme nem tudja követni a megnövekedett keresletet, de az áruházakban az árukészlet stabilan rendelkezésre áll, a polcok feltöltése folyamatos. Az OKSZ szerint az elmúlt napokban a média felületein bemutatott egyedi esetek, bevásárlási mintalisták ugyanakkor a kevésbé tájékozott vásárlókat indokolatlan felhalmozásra sarkallhatják, amely különösen így a hónap végén szükségtelenül kifeszítheti a vásárlók háztartási költségvetését. Egyébként szerda este szinte teljesen kiürültek a polcok a tészták részlegénél egy budaörsi hipermarketben, de megcsappant a rizs-, keksz- és lisztkészlet is. A jelek szerint a járvány következményeitől tartva többen elkezdtek élelmiszert felhalmozni. Egyikük maga világított rá a helyzet abszurditására: a pániktól tartva kezdett pánikszerű felvásárlásba – az erről szóló cikkünket itt találja.