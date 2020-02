Kórházat gyújtottak fel Iránban, mert féltek a koronavírustól

Azt hitték, 10 fertőzött van az épületben, ezzel kezdődött a gyújtogatással végződő spontán demonstráció.



Iránban még a koronavírus miatti félelmükben rendőrökkel összecsapó ukrán tüntetőknél is messzebb mentek a rettegő emberek, derül ki az Al Arabiya cikkéből. Mint az Index kiszúrta, a tévécsatorna arról számolt be, hogy Bandar Abbas városában pénteken

a tömeg felgyújtott egy klinikát, miután elterjedt a pletyka, hogy oda koronavírusos betegeket szállítottak, akiket karantén alatt tartanak.

Bandar Abbas egyébként több mint ezer kilométerre van Qom városától, ami a koronavírus-fertőzés iráni epicentrumának számít. A kórházat valóban felkészítették koronavírusos páciensek fogadására és ellátására, ahogyan az országban még sok más egészségügyi intézményt is. A felkészített kórtermek azonban üresek voltak az Al Arabiya tudomása szerint. A pletykák hatására összeverődő spontán tüntetők viszont azt gondolták, 10 beteg érkezett oda, egyenesen Qomból. A gyújtogatásról egy rövid videó is készült ( Twitter ), ezen azonban nem látszik egyértelműen, hogy egy épület ég-e. A helyszínre érkező tűzoltók és rendőrök feloszlatták a tömeget és eloltották az épületet, sérülésről nem érkezett hír.

Még nem sikerült megfékezni

Iránban jelenleg gyorsan terjed az új koronavírus, ráadásul a járvánnyal kapcsolatos hivatalos adatok - akár más autoriter rezsimek esetében - megkérdőjelezhető pontosságúak. Hivatalosan szombatra 43-ra emelkedett a COVID-19 halálos áldozatainak száma, míg a fertőzöttek száma 593. A BBC helyi tudósítója szerint már pénteken 200 felett járt a halottak száma.



Kínán kívül viszont Iránban követelte a legtöbb életet a járvány, és a közel-keleti országokban tapasztalt megbetegedések jó része is Iránba vezethető vissza. Közben a Perzsa-öböl térségében is tovább terjed a kór; a dohai kormány szombaton bejelentette, hogy Katarba is bejutott a vírus. Egy 36 éves katari férfi szervezetében mutatták ki a kórokozót, akit a katari kormányzat a napokban szállíttatott haza Iránból. Állapota stabil, és karanténba került.