Se vásár, se tüntetés - a tömegrendezvények betiltásával küzd a járvány ellen Franciaország

Franciaországban a járványt okozó COVID-19 koronavírus miatt betiltják a zárt térben tartandó olyan rendezvényeket, amelyeken várhatóan 5000 embernél több venne részt - jelentette be szombaton Olivier Veran francia egészségügyi miniszter. Veran tudatta azt is, hogy a Párizstól északra fekvő



A miniszter kiemelte, ez azt jelenti, hogy a vasárnapra tervezett, párizsi félmaraton is elmarad, amelyre mintegy 40 ezer embert vártak, és egy nappal korábban, már szombaton bezárja kapuit a párizsi mezőgazdasági vásár.

Franciaországban szombatig 73 ember fertőződött meg, közülük 59-en vannak kórházban, és ketten meg is haltak. Világszerte több mint 85 ezer ember kapta már el a kínai Vuhanból indult új koronavírust, és mintegy 2900-an haltak bele. A fertőzések és halálesetek túlnyomó többsége is Kínában, azon belül Hupej tartományban történt.

Iskolaszünettel próbálkozik Olaszország és Japán

Olaszországban Stefano Bonaccini, Emilia Romagna régió vezetője bejelentette, hogy a térségben az oktatási intézmények hétfőn sem nyitnak ki és a jövő héten is zárva maradnak. Nem lesz tanítás Lombardiában és Venetóban sem. Japánban Abe Sindzó miniszterelnök szombaton 270 milliárd jenes (mintegy 766 milliárd forint) rendkívüli csomagot jelentette be, és azt firtatta, vajon meg lehet-e majd tartani a tokiói olimpiai játékokat. Abe a héten arra kérte az iskolákat, hogy április elejéig tartsanak zárva, ami miatt rengeteg bírálat érte a miniszterelnököt, mert sok szülő nem tudja megoldani a gyerekek elhelyezését. Ezért a szombaton bejelentett csomag nekik is támogatást nyújtana. Japán területén 960-an kapták el a vírust, közülük több mint 700-an a Diamond Princess nevű óceánjárón.