Nemzetközi Sajtó Intézet: Orbán szélsőséges hatalmi túlterjeszkedésre készül

A bécsi székhelyű szakmai érdekvédő szervezet szerint járvány idején nagyobb szükség van a kritikus sajtóra, mint valaha.

Az Orbán-kormány kihasználja a koronavírus-járvány adta lehetőségeket a független és kritikus sajtó elleni fellépésre - erre figyelmeztet a Nemzetközi Sajtó Intézet (IPI). A több mint száz éves szakmai érdekvédő szervezet igazgatója, Barbara Trionfi nyílt levélben fordult Vera Jourovához az európai értékekért és átláthatóságért felelős EU-biztoshoz. Trionfi tiltakozását fejezi ki, amiért a parlament elé terjesztett felhatalmazási törvény alapján akár öt év börtönnel is sújthatnák a rémhírterjesztést. Felidézi, hogy az Orbán-kormány és a kormánypárti média napi szinten álhírek közlésével vádolja a független sajtót (köztük például a 444.hu-t és az Indexet), amiért az újságírók kérdéseket mernek feltenni a kormány felkészültségét, stratégiáját és az átláthatóságot illetően. Véleménye szerint ennek fényében a kilátásba helyezett börtönbüntetések célja az újságírók megfémlítése és öncenzúrára kényszerítése. Az IPI igazgatója úgy véli: az intézkedések szélsőséges mértékű hatalmi túlterjeszkedést jelentenek az Orbán-kormány részéről, amely már bizonyítottan aláásta a média szabadságát és saját maga is folytatott dezinformációs kampányokat. Trionfi arra hívja fel Joruvá figyelmét, hogy a felhatalmazási törvény félelmetes precedenst teremthet az Európai Unióban. Szerinte más tagállami vezetők is követhetik Orbán példáját, amely felmérhetetlen károkat okozna az alapvető jogoknak és a demokráciának, valamint a járvány elleni küzdelmet is megnehezítené . A Nemzetközi Sajtó Intézet vezetője szerint a jelenlegi járvány idején, amikor az emberek alapvető jogait függesztik fel, nagyobb szükség van a kritikus sajtóra, mint valaha. Mint írja, a média ellenőrző funkciója biztosítja, hogy a döntéshozók nem élnek vissza újonnan szerzett hatalmukkal. A sajtószabadság és a független újságírás ennél fogva korántsem luxus ezekben az időkben, éppen ellenkezőleg: a járvánnyal kapcsolatos hírek és az információ szabad terjedése elengedhetetlen a koronavírus elleni küzdelemben. Barbara Trionfi ezért arra kéri Vera Jourovát, hogy hivatalból álljon ki a felhatalmazási törvény ellen és biztosítsa, hogy a járvány idején is garantáltak maradjanak az alapvető jogok és a sajtószabadság.