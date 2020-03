Soron kívüli adatközlést kér az Emmi a budapesti közművelődési intézményektől, de nem árulják el, miért

Az autókat, takarítókat mérik fel meglehetősen furcsa körülmények között.

Soron kívüli adatközlést kért az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Budapesten működő közművelődési intézmények vezetőitől. A Fekete Péter államtitkár megbízásából szétküldött körlevélben többek között arra a kérdésre szeretett volna választ kapni a tárca, hogy az adott intézményben dolgozók közül hány embernek van jogosítványa, illetve hányan dolgoznak az intézmény alkalmazásában takarítóként. Ezenfelül arról kértek információt, hogy összesen mennyi személyszállításra alkalmas gépjármű van a szervezet tulajdonában, ezek milyen típusúak és jelenleg hol vannak pontosan. A körlevélben nem jelölték meg, hogy pontosan miért kérik ezeket az információkat, így gyorsan elterjedt a hír, hogy a takarítókat az újonnan kialakított karanténkórházakba küldenék dolgozni, az autókat és a sofőröket pedig a védekezésben, az egészségügyi személyzet és a betegek szállításában kívánják igénybe venni. A találgatások végtelen áradatának elapasztása miatt megkerestük az EMMI sajtóosztályát is, de eddig nem kaptunk választ. (Amint megérkezik, közöljük.) A vasárnap délben szétküldött levelekre elméletileg aznap este hét óráig kellett volna válaszolniuk az intézményvezetőknek, de az önkormányzati fenntartású intézmények igazgatói közül jó néhányan kikérték erről a fenntartó önkormányzat véleményét is. Az önkormányzatok némelyike a Népszava információi szerint szintén rákérdezett a minisztériumnál, hogy milyen célt szolgál az adatgyűjtés, de ők sem kaptak választ. Másrészt sérelmezték, hogy a minisztérium miért közvetlenül az intézményeket kereste meg a fenntartó önkormányzatok háta mögött. Az is felmerült, hogy az adatgyűjtésnek nincs is valódi pontos célja, csupán egyike a kapkodva meghozott intézkedéseknek, amelynek eredménye majd csak jó lesz valamire. Az önkormányzatok egy része mindenesetre nem sieti el a válaszadást. Előbb részletesebb indoklást várnak a tárcától. Frissítés: megjött a minisztérium válasza. Közleményt adott ki érdeklődésünk után az Emberi Erőforrások Minisztériuma, aminek lényege, hogy a kulturális ágazat dolgozói is kiveszik részüket a feladatellátásból. A kultúráért felelős államtitkárság szerint a soron kívüli adatszolgáltatás célja az, hogy megfelelő információval és pontos számokkal láthassa el az operatív törzset, az önkormányzatokat, a kormányzatot. „Az államtitkárság összegyűjti az adatokat, rendszerezi azokat és szükség szerint informálja az operatív törzset és önkormányzatokat a rendelkezésre álló szabad kapacitásokról, legyen az gépjárműpark, emberi erőforrás vagy egyéb eszköztár. Fontos tisztán látni egy ilyen helyzetben azért, hogy amennyire csak lehetséges tehermentesítsük a rendvédelmet és az egészségügyet”- mondta Fekete Péter, az Emmi kultúráért felelős államtitkára. A bekért adatok segítenek felmérni a járvány miatt szabaddá vált erőforrásokat, amiket indokolt esetben az élet egyéb területén hasznosítani lehet. Ahogy az egészségügyben és a szociális szférában dolgozók, úgy a kulturális ágazat szereplői is kiveszik részüket a feladatellátásból - írja a minisztérium.