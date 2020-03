A kórházi orvosok és nővérek ingyen parkolhatnak Budapesten

Megérkezett az első főváros által rendelt szájmaszk-szállítmány.

Most jön csak a neheze – jelentette ki Karácsony Gergely főpolgármester hétfői tájékoztatóján. A városvezető mindenkinek megköszönte, hogy otthon marad és betartja a járványügyi szabályokat és megköszönte azoknak a munkáját, akik a vészhelyzet idején is teszik a dolgukat. A főpolgármester azt is elmondta, nem csupán a kormányt kérik arra, hogy tegyen meg mindent a szükséges védőfelszerelések beszerzése érdekében, de a fővárosi önkormányzat maga is mindent megtesz ennek érdekében. Az erőfeszítés első eredménye az a 35 ezer sebészeti szájmaszk, amely ma megérkezett Budapestre és amelyeket az elkövetkező napokban a szociális ágazat fővárosi dolgozói között osztanak szét. A városvezető ma levélben fordult a fővárosi kórházak vezetőihez azt kérve, hogy írják össze mindazon orvosok és egészségügyi dolgozók nevét, akik kocsival járnak dolgozni. Számukra a megadott rendszámú gépkocsival egész Budapest területén ingyenessé teszik a parkolást. Karácsony Gergely a fővárosiak megértését kérte: most azoknak segítünk, akik mindannyiunknak segítenek.