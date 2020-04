A rendőröktől sem ijedt meg az óriási machetével hadonászó tiszabői férfi

Korábban húsklopfolóval bántalmazta élettársát.

A Fővárosi Főügyészség indítványára a Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája csütörtökön egy hónapra elrendelte a 25 éves budapesti nő letartóztatását - számolt be róla az ügyészség . A megalapozott gyanú szerint 2020. március 30-án este a nő és az élettársa a zuglói lakásukban – italozást követően – összevesztek a család kutyáinak sétáltatásán. A nő ezután egy 20 centiméter pengehosszúságú konyhakéssel mellkason szúrta az élettársát. A sérült férfit még aznap éjjel kórházba szállították és megműtötték. A gyanúsítottat a ténylegesen megvalósított bűnismétlés miatt tartóztatták le, mert a nő ellen már tavaly is súlyos testi sértés bűntettének kísérlete miatt indult eljárás. Akkor egy húsklopfolóval bántalmazta az élettársát. A bíróság letartóztatást elrendelő végzése ellen a gyanúsított és védője fellebbezést jelentett be, így az nem végleges.