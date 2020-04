Kásler Miklóstól kér valódi segítséget nyolc szervezet a gondoskodásra szoruló embereknek

A Fidesz európai parlamenti képviselőinek az Európai Néppárt (EPP) frakciójából való kizárását kezdeményezik egyes konzervatív és kereszténydemokrata pártok nemzeti delegációvezetői. Az EP-képviselők egyelőre aláírásokat gyűjtenek a levélhez, amelyet hétfőn terveznek elküldeni Manfred Weber frakcióvezetőnek.

Az EPP tavaly márciusban függesztette fel a Fidesz tagságát, de a párt EP-képviselői ettől függetlenül a néppárti képviselőcsoport tagjai maradhattak az Európai Parlamentben. Többen most ennek is véget szeretnének vetni. Lapunk parlamenti forrásokból szerzett információi szerint a fideszes EP-képviselők kizárását döntően azok a pártok indítványozzák, amelyek Donald Tusk pártelnökhöz csütörtökön írott levelükben a magyar tagpárt eltávolítását követelték az Európai Néppártból. Ezek skandináv, benelux, cseh, szlovák, görög és litván pártok. A Webernek címzett felhíváshoz még tart az aláírásgyűjtés, informátoraink szerint több más nemzeti küldöttség vezetője is csatlakozhat hozzá. Levelükben a kezdeményezők sürgetik a frakcióvezetőt, hogy vonja le a szükséges következtetést az európai értékek és az EPP alapértékei elleni újabb (magyar kormányzati) támadásokból. Kifejtik, hogy a néppárt EP-frakcióját többé nem lehet megosztani a Fidesz képviselőivel. Véleményük szerint a jogállamiság tiszteletben tartásáról kezdeményezett, úgynevezett 7. cikkelyes eljárásról szóló parlamenti jelentés elfogadása azt bizonyítja, hogy a politikai csoport nagy többsége kiáll a párt alapvető értékei és meggyőződése mellett. Az uniós képviselő-testület kétharmados többséggel - és a néppárti frakció jelentős támogatásával - hagyta jóvá idén januárban azt az állásfoglalást, amely egyebek között megállapította, hogy Magyarországon és Lengyelországban romlott a jogállam helyzete, és szükség van a velük szemben indított eljárás folytatására. A levélírók kifejezik mélységes aggodalmukat a legutóbbi magyarországi fejlemények, különösen a március 30-ikán elfogadott felhatalmazási törvény miatt, amely a magyar kormányt de facto felhatalmazza a rendeleti, ellenzék nélküli kormányzásra, Szerintük az EPP pártcsalád és a pártfrakció erkölcsi kötelessége, hogy megvédelmezze a liberális demokráciát és a jogállamot, különösen olyan súlyos válságok idején, mint a jelenlegi.