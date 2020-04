„Nem tartottam be az előírásokat, ezért bocsánatot kérek” – írattak le 500-szor a kijárási tilalmat megsértő turistákkal Indiában

Nemzetközi sajtószemle, 2020. április 13.

Der Standard Jan-Werner Müller arra figyelmeztet, hogy a politikai kulcskérdés az a koronavírus kapcsán, vissza lehet-e térni a járvány után a normális állapotokhoz, ám ehhez erős ellenzékre van szükség. A Princetoni Egyetem politológia professzora, a populizmus szakértője, akinek hamarosan könyve jelenik meg „A demokrácia irányít" címmel, valószínűnek tartja, hogy egyes kormányok a fenyegetés megszűnte után sem válnak meg különleges jogaiktól. Ahol már beindult az „autokratizálódás", ott a végrehajtó hatalom azon van, hogy eltakarítsa az útból az utolsó akadályokat, és így tartóssá tegye uralmát, lásd Putyint, Netanjahut vagy éppen Orbánt. Napjainkban az a különleges, hogy nem szabad utcai tiltakozásokat tartani. Ha a magyar miniszterelnök eltörli a választásokat, akkor hivatkozhat arra, hogy nem lehet összeegyeztetni a szociális távolságtartást, illetve a tüntetéseket. A demonstrációk betiltása ésszerű elővigyázatossági intézkedés, de lehetővé teszi az önkényuraknak, hogy zavartalanul folytassák üzelmeiket. Az ellenszer az lehet, hogy törvényhozások csupán szigorúan meghatározott időre engedélyezik a rendeleti kormányzást. De azt is csak akkor, ha a hagyományos eszközök alkalmazása jelentős hátrányokkal járna a ragály visszaszorítása során. Semmi ok sincsen azonban a jogállam kiiktatására. Igen fontos, hogy az ellenzék elszámoltassa a végrehajtó hatalmat. Ehhez meg kell teremteni számára az intézményes lehetőséget. Nem szabad elhallgattatni az ellenzéki pártokat. Az autokraták persze mindennek elmondják az ellenzéket, valamint a civil társadalmat is. De hát már a válság előtt is nemzetárulással vádolták mindazokat, akik ellentmondtak nekik. Ám emiatt nem szabad feladni a még meglévő mozgásteret. Nagyon fontos továbbá, hogy a világ felemelje szavát a Putyinok, Kaczynskik, Orbánok ellen. A három ország lakossága hamarosan megtapasztalja, hogy ezek az urak a folyamatos pénzkiszivattyúzással tönkretették az egészségügyet. Ilyen viszonyok közepette azonban csak még sürgetőbb, hogy a Bizottság figyelemmel kísérje a szükségállapotot szabályzó törvények alkalmazását.

Süddeutsche Zeitung/DPA Büntető eljárással fenyegette meg a Bizottság elnöke Magyarországot az Orbán Viktornak adott különleges felhatalmazás miatt. Ursula von der Leyen egészen pontosan Büntető eljárással fenyegette meg a Bizottság elnöke Magyarországot az Orbán Viktornak adott különleges felhatalmazás miatt. Ursula von der Leyen egészen pontosan úgy fogalmazott , hogy kész cselekedni, ha a korlátozások túllépik az engedélyezett mértéket, ez esetben szerződésszegési eljárással kell számolni. Hangsúlyozta, hogy nem az a gond, ha kormányok rendkívüli intézkedésekkel reagálnak a válságra, ám itt alapvető, hogy eleget tegyenek az arányosság és a demokratikus felügyelet követelményének, továbbá, hogy a jogok szűkítése csak adott időre szóljon. Ám megjegyezte, hogy a magyar esetében különösen oda kell figyelni, hiszen Brüsszelnek nem jók a múltban szerzett tapasztalatai. Közben a német szociáldemokraták konzervatív erőit tömörítő Seeheim-i kör azt követeli, hogy az EU első lépésként törölje a teljes támogatást az Orbán-kormány számára. Merthogy az, Lengyelországhoz hasonlóan, tudatosan a demokratikus szerkezetek mind nagyobb mértékű bedöntésére használja a válságot. Mindkét állam lábbal tipor európai értékeket. Ám az nem világos, miként lehetne Magyarországtól megvonni a közösségi pénzeket. Jelenleg zajlanak az egyeztetések a következő hosszú távú költségvetésről. Németország, más tagokkal egyetemben azon van, hogy a kifizetéseket a jövőben kössék a jogállamiság betartásához. Ez új volna, de többen vitatják a módszert.

Washington Post A világon sokfelé váltott ki aggályokat, hogy a politikusok igencsak megnövelték jogkörüket a vírus elleni harcban, de egyetlen állam se keltett akkora figyelmet mint Magyarország, mert az jócskán visszalépett a demokratikus reformoktól. Orbán Viktor csaknem diktátori felhatalmazást kapott. Már eddig is szankciók fenyegették az unió részéről, mert telerakta saját embereivel a bíróságokat, ellenzéki sajtóorgánumokat záratott be és úgy alakította át az alaptörvény, hogy mindenképpen hatalmon maradhasson. Mostantól kezdve viszont már rendeleti úton kormányozhat, a parlament felügyelete nélkül, ameddig csak akarja. A bírálók attól félnek, hogy az álhírek elleni küzdelem jegyében pedig csak még jobban lecsap az ellenzékre. De más helyeken is olyan intézkedéseket léptettek életbe egyik pillanatról a másikra, amelyek inkább tekintélyelvű rendszerekben szokásosak. Egy szlovák parlamenti képviselő azt mondja, nem kell ahhoz önkényúrnak, vagy Orbán-féle despotának lenni, hogy valaki kárt okozzon a jogállamnak. Ám el kell érni, hogy a különleges lépések egyetlen centivel se menjenek tovább az abszolút szükségesnél, amikor a polgári szabadságjogok korlátozásáról van szó. Kenneth Roth, a Human Rights Watch igazgatója szerint sokan tartanak attól, hogy ugyanaz lesz, mint szeptember 11-i támadás után, hiszen egy sor akkor bevezetett megszorítás mind a mai napig él, tehát idővel sem vonják vissza azokat. Az izraeli kormány a törvényhozás megkerülésével rendelte el, hogy a telefonok GPS-adatainak segítségével kövessék az emberek mozgását. Politikusok úgy vélik, nehéz megtalálni az egyensúlyt a közbiztonság, illetve a magánszféra védelme között. Ráadásul nemigen látszik, hogy a közeljövőben enyhülne a koronavírus jelentette fenyegetés. Még akár másfél évet is igénybe vehet, amíg megtalálják az ellenszert. És minél tovább húzódik a válság, annál nagyobb az esélye, hogy állandósulnak a rendkívüli jogok. Súlyosbítja a helyzetet, hogy sokszor a parlamentek nem ellenőriznek olyan politikai döntéseket, amelyek könnyen korszakosnak bizonyulhatnak. Daniel Ziblatt, a „Hogyan halnak meg a demokráciák”c. könyv társszerzője azt hangsúlyozza, hogy a nagy próbakövet a választások jelentik majd. Például úgy, hogy a politika közbenjárására kellő távolságot tartva jó sokáig a szavazóhelységek előtt kell várakozni a bejutásra. Ez csapás volna a demokráciára. Volt már rá példa Amerikában az 1918-as influenzajárvány idején. A szavazás sok-sok emberéletet követelt, bár formálisan nem sérült a demokrácia, csak kérdés: megérte-e? Most hasonló a helyzet a lengyel elnökválasztással. Meg mindenütt, ahol sérülékeny a jogállam. A legnagyobb amerikai kutató egyetem, a Cornell egyik elemzője azt mondja, a válság kapóra jön az autokratáknak, akik ürügyként használják a bajt saját hatalmuk összpontosítására. 