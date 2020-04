Megerőszakolt egy VII. kerületi prostituáltat egy nigériai diák

A rendőrök alig négy óra alatt fogták el az erőszaktevőt.

A Budapesti Rendőr-főkapitányságon 2020. április 11-én 15 órakor tett bejelentést egy nő, hogy VII. kerületi lakásában megerőszakolta egy férfi - számolt be róla a police.hu . A nyomozóknak a nő elmondta, hogy egy szexuális szolgáltatást hirdető internetes oldalon került kapcsolatba a férfival, aki április 11-én délután fel is kereste őt a lakásán. A nő a szexuális szolgáltatásért előre kérte a megbeszélt összeget, de a férfi nem akart fizetni, ezért a nő elküldte. A nigériai férfi nem akart a lakásból elmenni, fojtogatta a nőt, megerőszakolta, majd elmenekült. A BRFK VII. kerületi Rendőrkapitányságának nyomozói azonnal megkezdték az ismeretlen elkövető felkutatását. Elemezték a környéken lévő térfigyelő kamerák felvételeit és ellenőrizték a sértettől kapott információkat is. Így sikerült azonosítaniuk a feltételezett elkövetőt, a 22 éves E. I. Joseph nigériai állampolgárt, akit 18 óra 40 perckor a VI. kerületi Bajnok utcában elfogtak. A rendőrök a 22 éves – érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkező – nigériai állampolgárt szexuális erőszak bűntettének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Az egyetemista tagadta a bűncselekmény elkövetését. A nyomozók a férfit őrizetbe vették, és indítványozták letartóztatását.