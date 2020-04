Tornádók pusztítanak Mississippi államban, halálos áldozatok is vannak

Továbbra is folyamatosan nő a fertőzöttek száma a nyugat-balkáni országokban, az exponenciális vagy robbanásszerű növekedés azonban elmaradt, ami az illetékesek szerint jó hír a térség számára.

Észak-Macedóniában 760-ról 828-ra nőtt a fertőzöttek száma az utóbbi 24 órában, a járvány kitörése óta 34 halálesetet regisztráltak a fertőzéssel összefüggésben. Az egészségügyi miniszter bejelentette: a kormány hétfőn dönt arról, hogy az ortodox húsvétra teljes hétvégi kijárási tilalmat vezessen be. Ez azt jelenti, hogy péntek délutántól jövő kedd reggelig mindenkinek tilos lenne az utcára lépni. Hozzátette, az intézkedés a következő hétvégéken is érvényben maradhat, ha szükség lesz rá. Mint mondta, a járvány április végén tetőzhet az országban, azután enyhíthetnek az intézkedések szigorán. Szerbiában is hasonló intézkedésekre lehet számítani a pravoszláv húsvét alkalmából. Erről azonban még nem érkezett hivatalos bejelentés. A mostani hétvégén már teljes kijárási tilalom volt érvényben péntek 17 óra és hétfő reggel 5 óra között. Várhatóan a következő hétvégén is hasonló vagy szigorúbb intézkedés várható. Vasárnapról hétfőre 3380-ról 3630-ra nőtt az igazolt fertőzöttek, és 74-ről 80-ra a Covid-19 betegség következtében elhunytak száma. Montenegróban kilenccel, 263-ról 272-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma hétfőre. Három halálos áldozata van a Covid-19 betegségnek. A pénzügyminiszter bejelentette, hogy a járványt követő gazdasági mentőintézkedések miatt újra kell tárgyalni az idei évi költségvetési tervet, az átütemezésről májusban vagy júniusban dönthetnek. Koszovóban egy nap alatt 283-ról 362-re nőtt a SARS-CoV-2 vírus fertőzöttjeinek a száma. A kormány közölte, hogy ezentúl az egészségügyi minisztérium – a többi tárcával folytatott tárgyalások után – hozza meg az elővigyázatossági intézkedéseket. A kormány ezt azt követően jelentette be, hogy az alkotmánybíróság úgy ítélte meg, Albin Kurti távozó miniszterelnök kabinetje alkotmányellenesen döntött a kijárási tilalom bevezetéséről. Bosznia-Hercegovinában a járvány kezdete óta 60 százalékkal visszaesett az autópályák forgalma – közölték az illetékesek. A nyugat-balkáni országban egy nap alatt 946-ról 1014-re emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma. Eddig 39-en haltak bele a betegség szövődményeibe.