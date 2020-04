„A semmiből kell újrakezdenünk” – Az elnökjelölt szerint gazdasági csőd felé halad az FC Barcelona

A legnagyobb olyan Forma-es pilótának tartják, aki sosem lett világbajnok.

Kilencvenéves korában elhunyt Stirling Moss, a britek legendás autóversenyzője. Halálhírét felesége is megerősítette. "Ez a kör már túl sok volt neki, így örökre lehunyta szemeit" - nyilatkozta a brit médiának Susie Moss. Az ötszörös világbajnok argentin Juan Manuel Fangio csapattársaként a londoni sportember 16 nagydíjat nyert meg 1951 és 1961 között, és négyszer lett második a vb-pontversenyben. A sportágban a legnagyobb olyan pilótának tartják, aki sosem lett világbajnok.



Juan Manuel Fangio és Stirling Moss Fotó: MATTHIAS ERNERT / AFP

Jean Todt, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) elnöke közleményében azt írta, szomorú nap ez az autósportnak, amely Moss személyében egy igazi legendát veszített el. A hatszoros Forma-1-es világbajnok, ugyancsak brit Lewis Hamilton közösségi oldalán úgy fogalmazott, hiányozni fognak neki a Moss-szal folytatott beszélgetések. "Nagyon hálás vagyok, hogy lehetőségem volt ezeket a különleges pillanatokat megélni vele" - írta a Mercedes vb-címvédő pilótája. Csapatánál - amelynek Moss is versenyzője volt - úgy nyilatkoztak, nemcsak egy legendát, hanem egy igazi úriembert is elveszített a világ. Az 1996-ban világbajnok Damon Hill - akinek apja, Graham Hill az egyik versenytársa volt Mossnak - úgy fogalmazott, "olyan legenda volt, akit a fiatal autóversenyzők poszterként a falukra raktak ki". Meglátása szerint rengeteg későbbi brit világbajnokot az ő példája inspirált. Moss Forma-1-es pályafutásának egy 1962-es baleset vetett véget, de a brit pilóta veterán autókkal egészen 81 éves koráig versenyzett, emellett családjával az ingatlan-üzletágban helyezkedett el és televíziós kommentátorként is dolgozott. II. Erzsébet királynő 2000-ben ütötte lovaggá, 2006-ban az FIA aranymedállal tüntette ki az autósport népszerűsítéséért végzett tevékenységéért.

Moss tíz éve azzal került az újságokba, hogy belezuhant saját házának a liftaknájába, minek következtében mindkét bokája, továbbá több lábcsontja is eltörött, ezenkívül a gerince is megsérült.