A kormány szándéka ellenére is a közalkalmazotti jogokat kapnak a fővárosi kulturális dolgozók

Kollektív szerződéssel és Budapest életpálya modellel nyílik a kiskapu több mint 800 önkormányzati munkavállaló számára.

Annak ellenére, hogy a közalkalmazotti törvény friss módosítása megfosztotta a közművelődési és közgyűjteményi intézmények dolgozóit eddigi státuszuktól, a fővárosi intézményekben továbbra is biztosítottak lesznek a közalkalmazottival azonos jogok – írta közleményében a Főpolgármesteri Hivatal. Kiemelték, hogy az önkormányzathoz tartozó kulturális intézmények 879 munkavállalójának korábbi jogait kollektív szerződéssel „építik vissza”, továbbá a kulturális szférában dolgozók számára létrehozzák a Budapest életpálya modellt. Minderről pénteken állapodott meg Karácsony Gergely főpolgármester és Gy. Németh Erzsébet humán területekért felelős főpolgármester-helyettes a fővárosi intézmények vezetőivel és a Közművelődési Dolgozók Szakszervezetével (KKDSZ). Amint arról a Népszava is beszámolt, a parlament keddi döntésével munkaviszonnyá alakul a kulturális ágazat dolgozóinak közalkalmazotti jogviszonya. Az erről szóló törvénymódosítást 133 igen szavazattal, 62 nem ellenében fogadta el a Ház, s a változtatás értelmében az érintettek elvileg nem kerülhetnek kedvezőtlenebb helyzetbe. Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) szerint azonban a státuszukat veszítők jóval kiszolgáltatottabbak lesznek a szabad piacon, s akár utcára is kerülhetnek. A státusz megvonása országosan csaknem 19 ezer embert érint: Kiterjed a központi költségvetési szerveknél, a helyi és nemzetiségi önkormányzatoknál, valamint az egyházi szervezeteknél foglalkoztatottakra, érinti a levéltárak, a muzeális intézmények, könyvtárak, előadóművészeti szervezetek dolgozóit is.