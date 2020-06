Nem csak a járványidőszakban hasznos a gyaloglás

Fokozatosan emelve a tempót és a távolságot, a rendszeres séta jótékony hatásai hamar érezhetők.

Ha nem vagyunk betegek, még a járványügyi korlátozások közepette is lehet a szabadban mozogni. A sportolás jótékony hatásainak érvényesüléséhez már akár napi fél óra – tempós – séta is elegendő lehet. A gyaloglás ugyanis természetes és kímélő mozgásforma, amelynek tempóját és a távolságát is magunk szabályozhatjuk.

A legkevésbé sérülésveszélyes edzésmódszer, ezért akár „idősebbek is elkezdhetik”. Intenzívebb tempóban sem fokozza, sőt enyhítheti a derékbántalmakat, mivel a ciklikus jellege javítja a porckorongok anyagcseréjét. A gyaloglás mozdulatsorában nincs úgynevezett ugró fázis, az ízületeket terhelő zökkenés, így túlsúlyosok is végezhetik. Mivel erősíti a térd körüli izmokat, enyhíti a porckopásos vagy reumás térdízületek fájdalmát is.

Ahogy a kisebb intenzitású, úgynevezett aerob mozgásformák, a gyaloglás is egyenletes oxigénellátást biztosít, és ha hosszabb ideig, azaz legalább 30 percig végezzük, hatékony zsírégető is lehet. Ha intenzívebb a mozgás és megemeli a pulzust, akkor kardió a jellege és erősítő, a szív teljesítményét is növelő hatása is van.

Menetelés közben leginkább a far- és a lábszár izmai dolgoznak, ennek köszönhetően erősödnek és formálódnak. Az erős combizom tehermentesíti a térdízületeket, a farizom pedig a medencét tartja megfelelő helyzetben. A csontok is erősödnek, ami segít megelőzni a csontritkulást, illetve ha már kialakult, a romlását. A rendszeres séta javítja az erőnlétet és a testtartást, növeli a tüdőkapacitást, serkenti a vérkeringést, így frissebbnek, energikusabbnak érezhetjük magunkat, jobban alszunk és kevésbé leszünk fogékonyak a fertőző betegségekre. Csökkenti a szív- és érrendszeri megbetegedések, a stroke kockázatát, felgyorsítja az anyagcserét, így a cukorbetegség megelőzésében is fontos szerepet játszhat.

Nyugtat és kreatívvá tesz

Mi is írtunk korábban a tempós gyaloglásról, amely segíti a lábak vérkeringését, ezáltal jó hatással van a visszerekre is. Gátolja a korral járó izomvesztést, gyorsítja az emésztést, csökkenti a bélbetegségek kialakulásának kockázatát is. A jó levegőn végzett mozgás örömöt okoz, a termelődő boldogsághormon, az endorfin pedig oldja a stresszt, javítja a hangulatot, „simítja” az idegrendszert, csökkenti a haragot és a dühöt. Kreatívabbá is tesz: egy 2014-es tanulmány szerint több ötletük van azoknak, akik rendszeresen sétálnak, mint akik asztal mellett próbálkoznak a világ megváltásával. Minden más mozgásformához hasonlóan, segít tudatosabbá válni, később akár más, egészséges szokást is be tudunk építeni a mindennapokba. A napi séta növeli a kitartást is, ami a jelenlegi bizonytalan helyzetben szintén hasznunkra válik.

Előképzettséget, tehetséget, de még ügyességet sem igényel a gyaloglás. Kortól, alkattól, edzettségi állapottól függetlenül mindenki gyalogolhat, olyanok is, akik nem vagy régen sportoltak, jelentős túlsúlyuk van. Kis lépésekkel, fokozatosan érdemes kezdeni, első nap például reggel és este öt perc is elég, ha aztán egy-két nap múlva már tíz-tíz percre megyünk, hamar eljuthatunk a napi 30 percig. Mivel a „láb mindig kéznél van”, csak egy jó minőségű és kényelmes sport-, lehetőleg futócipő, szabad mozgást biztosító és az időjárásnak megfelelő, nem túl szoros sportöltözet szükséges hozzá. Kezdés előtt a lábizmokat, bokát, térdet, karokat, vállakat célszerű átmozgatni, a végén pedig nyújtással kerülhető el a másnapi izomláz és a lábizomgörcs. Hasznos segédeszköz lehet a nordic walking bot, amely dinamikát, ritmust ad a gyaloglásnak, átmozgatja a felsőtestet, javítja a testtartást.