A CÖF már tudja, ki akarja tüntetésekkel megbuktatni Trumpot

Az ellenzéki párt szerint a Fidesz megosztja és kisajátítja ünnepeinket és gyásznapjainkat.

A jövőben egyetlen egy intézmény gyógyíthatja be a Trianon által száz éve rajtunk, magyarokon ütött sebeket: az erős, belső határok nélküli, közös fizetőeszközzel rendelkező Európa, amely tiszteletben tartja a népek önrendelkezési jogát, anyanyelv-használatát, kulturális autonómiáját – jelentette ki hétfői online sajtótájékoztatóján Molnár Zsolt. Az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottságának ellenzéki alelnöke, az MSZP pártigazgatója, egyben fővárosi elnöke élesen bírálta a Fideszt, mert szerinte Trianon közelgő 100. évfordulóját a kormánypárt saját politikai céljaira használja ki, és semmi másra nem törekszik, minthogy megossza a nemzetet. – Június 4-ével, a szomorú százéves évfordulóval kapcsolatban nemzeti konszenzus helyett egypárti egypárt diktátumként nyújtja be a parlamentnek azt a határozatot, amelyet egyébként a kárpát-medencei képviselő száz százaléka elfogadott. Gyalázatos, ahogy a Fidesz kisajátítja nemzeti ünnepeinket és a mostani gyásznapot, s ha tehetné „narancssárga mezbe öltöztetné a pesti srácokat, a márciusi ifjakat és végül Szent Istvánt is” – fogalmazott Molnár Zsolt, aki szerint Trianonnak, a nemzeti tragédiának sincs pártpolitikai hovatartozása, ahogy a vírusnak sincs pártpolitikai kötődése. Állítja, az ilyen értelmezések vezetnek a nemzeti katasztrófákhoz. A politikus szerint a nemzeti gyász helyes értelmezése, hogy Trianon egy igazságtalan háborút lezáró, igazságtalan békediktátum volt. – Azonban felelősei között ott vannak a korabeli politikai magyar elit vezetői, Tisza Istvánnal az élen. Ahogy ott vannak a második világháború felelősei között Horthy Miklós rendszerének prominens képviselői is. A sebek a múltba vezetnek, amelynek a szocialisták megadják a tiszteletet, ha Isonzó vagy Doberdő vidékén járnak, ezért mentünk néhány éve a Don-menti katonai temetőbe, és az idén nyáron elmegyünk az Úz-völgyi katonai temetőbe. Ezért támogatjuk a főpolgármester kezdeményezését is, hogy június 4-én délután fél ötkor álljunk meg egy percre, és emlékezzünk a múltra – mondta Molnár Zsolt. Hozzátette:



„A megoldást a jövőben kell keresni, amelyben egy erős, érdekérvényesítő magyar kormány – meghaladva a nemzetállami gondolkodást – partnerségre törekszik Európa vezetőivel, a Kárpát-medence más államaival.”